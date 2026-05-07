Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Θρίλερ με τον θάνατο ζευγαριού από χανταϊό – Οι Αρχές εξετάζουν τις μετακινήσεις τους στη Νότια Αμερική

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής αναφέρει ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί πως οι δύο Ολλανδοί μολύνθηκαν στη χώρα, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός - απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου - «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΘΑΝΑΤΟΣκρούσματαΠΛΟΙΟΧΑΝΤΑΪΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα