Προς τα Κανάρια Νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού - Πώς ξεκίνησε η διασπορά

Προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας συνεχίζει το ταξίδι του, το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το θανατηφόρο ξέσπασμα του χανταϊού. Όταν το πλοίο φτάσει στον προορισμό του, όλοι οι επιβάτες θα υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο και, εφόσον κριθεί πως μπορούν να ταξιδέψουν, θα επαναπατριστούν στις χώρες τους.

Οι Ισπανοί πολίτες θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη για να μπουν σε καραντίνα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία. Δεν θα υπάρξει επαφή με τους πολίτες των Καναρίων Νήσων και δεν θα υπάρχει «κανένας κίνδυνος» για αυτούς όταν το πλοίο φτάσει στην Τενερίφη τις επόμενες ημέρες, τόνισε η Γκαρσία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν επί του MV Hondius υπό «αυστηρά προληπτικά μέτρα». Στην τελευταία του ενημέρωση, ο ΠΟΥ ανέφερε πως έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 8 κρούσματα χανταϊού, τρία επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα.

Υπό έρευνα η πηγή μετάδοσης

Αξιωματούχοι και ειδικοί στην Αργεντινή προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η χώρα τους αποτελεί την πηγή της θανατηφόρας επιδημίας του χανταϊού που εξαπλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο, εν μέσω αναφορών ότι αρκετοί επιβάτες έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε επίσης ότι ένας άνδρας που είχε επιστρέψει στην Ελβετία μετά την αποβίβασή του από το πλοίο βρέθηκε θετικός στον ιό και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης.

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής δήλωσαν ότι το στέλεχος «Άνδεις» του χανταϊού - ο οποίος είναι ευρέως διαδεδομένος στη Λατινική Αμερική, από όπου ξεκίνησε η κρουαζιέρα - εντοπίστηκε σε δύο από τους ασθενείς, μετά από εξετάσεις που διενήργησε το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της χώρας.

Την ίδια ώρα, η Αργεντινή, από όπου αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο με τελικό προορισμό την Ανταρκτική, κατατάσσεται σταθερά από τον ΠΟΥ ως η χώρα με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της σπάνιας αυτής νόσου που μεταδίδεται από τρωκτικά.

ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Στο μεταξύ, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε πως ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του χανταϊού «παραμένει χαμηλός» στην φάση αυτή για δημόσια υγεία παγκοσμίως.

«Στη φάση αυτή, ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία παγκοσμίως παραμένει χαμηλός» τόνισε διευκρινίζοντας ότι «ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους πλοιοκτήτες (του MV Hondius) για την στενή εποπτεία της κατάστασης της υγείας των επιβατών και του πληρώματος και συνεργάζεται με τις χώρες για την διασφάλιση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και οποιαδήποτε απομάκρυνση κριθεί αναγκαία».

Γιατροί συνοδεύουν έναν ασθενή, (δεύτερο από δεξιά), που εκκενώθηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με ύποπτη λοίμωξη από ιό hantavirus, σε ασθενοφόρο μετά τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο Schiphol, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο ιός χανταβίρους είναι ένας τύπος ιού που μεταφέρεται από τρωκτικά και μεταδίδεται κυρίως στον άνθρωπο μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων που προέρχονται από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι μολύνσεις συμβαίνουν συνήθως όταν ο ιός μεταφέρεται μέσω του αέρα από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού.

Αν και σπανίως, μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατσουνιών από τρωκτικά.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Μια λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία και να καταστεί απειλητική για τη ζωή. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι μπορεί να ξεκινήσει με συμπτώματα όπως πυρετός, ρίγη, μυϊκοί πόνοι και, ενδεχομένως, πονοκέφαλος.

«Στα αρχικά στάδια της νόσου, μπορεί πραγματικά να μην είναι δυνατό να διακρίνει κανείς τη διαφορά μεταξύ του χανταϊού και της γρίπης», εξηγεί η δρ Σόνια Μπαρτολόμε του Ιατρικού Κέντρου UT Southwestern στο Ντάλας.

Τα συμπτώματα του πνευμονικού συνδρόμου (HPS) εμφανίζονται συνήθως μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Καθώς η λοίμωξη εξελίσσεται, οι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν σφίξιμο στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό.

Το άλλο σύνδρομο που προκαλείται από τον χανταϊό –αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο (HFRS)– συνήθως αναπτύσσεται εντός μίας ή δύο εβδομάδων μετά την έκθεση.

Τα ποσοστά θνησιμότητας ποικίλλουν ανάλογα με τον χανταϊό που προκαλεί τη νόσο. Σύμφωνα με τα CDC, το ποσοστό θνησιμότητας στο πνευμονικό σύνδρομο ανέρχεται σε περίπου 38%, ενώ για τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από 1% έως 15% των ασθενών.

CNN.GR