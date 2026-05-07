«Σαφάρι θανάτου» στο Σαράγεβο: Οι πλούσιοι ξένοι συναγωνίζονταν ποιος θα σκοτώσει την πιο όμορφη γυναίκα – Έδιναν μεγαλύτερη αμοιβή για τις εγκύους

Μετά το πρώτο σοκ για την έρευνα που ξεκίνησε στην Ιταλία μετά τις καταγγελίες που θέλουν Ιταλούς και άλλους Ευρωπαίους να έχουν ταξιδέψει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, για να συμμετάσχουν σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση.

Οι Ευρωπαίοι που φέρονται να πλήρωσαν μεγάλα ποσά για να σταθούν δίπλα στις σερβικές δυνάμεις ως ελεύθεροι σκοπευτές ανοίγοντας πυρ εναντίον των κατοίκων του Σαράγεβου κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης τη δεκαετία του 1990 συναγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα σκοτώσει τις πιο όμορφες γυναίκες.

Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο «Pay and Shoot» του Κροάτη δημοσιογράφου Ντομαγκόι Μάργκετιτς.

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση ξεκίνησαν με ένα ντοκιμαντέρ του 2022. Στη συνέχεια ακολούθησε η έρευνα από έναν Ιταλό δημοσιογράφο, που έγινε η αιτία για την έναρξη της έρευνας στην Ιταλία. Και πλέον έχουμε το βιβλίο του Μάργκετιτς, ο οποίος δημοσίευσε έγγραφα που, σύμφωνα με τον συγγραφέα, απέκτησε από τον αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών της Βοσνίας, Νετζάντ Ούγκλιεν, ο οποίος ερεύνησε την υπόθεση προτού δολοφονηθεί το 1996.

Σύμφωνα με τα αρχεία, οι ενδιαφερόμενοι πλήρωναν 80.000 μάρκα στους Σέρβους εκπαιδευτές τους για να σκοτώσουν άνδρες ή γυναίκες μέσης ηλικίας, 95.000 γερμανικά μάρκα για να πυροβολήσουν νεαρές γυναίκες και 110.000 γερμανικά μάρκα για να πυροβολήσουν εγκύους.

«Ο Ούγκλιεν έγραψε επίσης ότι οι ξένοι συναγωνίζονταν για το ποιος θα μπορούσε να πυροβολήσει τις πιο όμορφες γυναίκες», δήλωσε ο Μάργκετιτς μιλώντας στους βρετανικούς Times, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με μέλη της σερβοβοσνιακής πολιτοφυλακής που φιλοξένησαν τους ξένους ελεύθερους σκοπευτές.

«Πολλοί από αυτούς μου είπαν ότι ένας Ευρωπαίος από βασιλική οικογένεια ήταν μεταξύ των δραστών. Έφτανε με ελικόπτερο, έμενε στη Βόγκοσκα κοντά στο Σαράγεβο και ήθελε να πυροβολήσει παιδιά», είπε.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα

Κατά τον συγγραφέα, η ιδέα του «σαφάρι θανάτου» προήλθε από την Κροατία, και όχι από τη Σερβία. Όπως ανέφερε, ξεκίνησε από έναν Κροάτη, τον Ζβόνκο Χορβατίντσιτς, ο οποίος είχε εργαστεί για τις γιουγκοσλαβικές μυστικές υπηρεσίες στην Κροατία πριν από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την έναρξη των περιφερειακών πολέμων τη δεκαετία του 1990.

«Μου είπε ότι είχε οργανώσει εκδρομές για κυνήγι ζώων για πλούσιους ξένους στην Κροατία πριν από τον πόλεμο. Ήταν μια δραστηριότητα που διαχειρίζονταν οι υπηρεσίες ασφαλείας επειδή εμπλέκονταν ξένοι», είπε. «Όταν ξεκίνησε η πολιορκία του Σαράγεβο, πλούσιοι Ιταλοί τον προσέγγισαν το καλοκαίρι του 1992 ρωτώντας αν μπορούσαν να πάνε εκεί».

