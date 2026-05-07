Ισραήλ: Δικαστήριο διατάσσει τον Νετανιάχου να καταθέσει τα ιατρικά αρχεία για τον καρκίνο του προστάτη και την θεραπεία που έκανε

Το Ειρηνοδικείο του Ράμλε διατάζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποβάλει στο δικαστήριο τα ιατρικά του αρχεία, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τον καρκίνο του προστάτη για τον οποίο υποβλήθηκε πρόσφατα σε θεραπεία, καθώς και στοιχεία για το πότε διαγνώστηκε για πρώτη φορά.

Ο Δικαστής Μεναχέμ Μιζράχι εκδίδει την εντολή στο πλαίσιο αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο Νετανιάχου εναντίον των δημοσιογράφων Ούρι Μισγκάβ και Μπεν Κάσπιτ, και του εξέχοντος επικριτή του Νετανιάχου, Γκόνεν Μπεν Γιτζάκ, επειδή ισχυρίστηκε δημόσια το 2024 ότι ο πρωθυπουργός έπασχε από σοβαρή ασθένεια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει το Times of Israel, ο Μισγκάβ υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο να κλητεύσει τον επικεφαλής του ιατρικού προσωπικού του Νετανιάχου, Δρ. Τζβί Μπέρκοβιτς, και τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε την θεραπεία του ιρασηλινού πρωθυπουργόυ, καθηγητή Άρον Ποπόβτζερ, για να καταθέσουν στην υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης, αφού ο Νετανιάχου αποκάλυψε τον περασμένο μήνα για πρώτη φορά ότι είχε διαγνωστεί και είχε υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Ο Μιζράχι αποφάσισε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να καταθέσει στο δικαστήριο ενημερωμένα ιατρικά αρχεία.

Ο φάκελος θα σφραγιστεί και δεν θα δημοσιοποιηθεί.

Ο δικαστής διατάζει να γράψει ο Μπέρκοβιτς μια υπογεγραμμένη επιστολή που θα υποβληθεί μαζί με τον ιατρικό φάκελο, δηλώνοντας ότι ο φάκελος παρουσιάζει μια ενημερωμένη περιγραφή της υγείας και της ιατρικής κατάστασης του Νετανιάχου και περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με «την εποχή που ανακαλύφθηκε ο καρκίνος του προστάτη του ενάγοντος».

Ο Νετανιάχου πρέπει να καταθέσει τα ιατρικά αρχεία έως τις 13 Μαΐου.

Ο Μιζράχι προσθέτει ότι μόλις ο ίδιος ο Νετανιάχου καταθέσει στην υπόθεση, θα αποφασίσει εάν θα καλέσει τον Μπέρκοβιτς και τον Πόποβτζερ να καταθέσουν στο δικαστήριο.

