Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μεταφέρουν αραβικά ΜΜΕ

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ είναι πιθανό να αρθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία επί του θέματος.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την άρση του ναυτικού αποκλεισμού δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από καμία πλευρά, ωστόσο διεθνή και κυρίως αραβικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για οριστική εξέλιξη που επιτεύχθηκε σήμερα Πέμπτη (7/5), αφού οι ΗΠΑ συμφώνησαν για σταδιακό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Έχουν επιτευχθεί συμφωνίες σχετικά με την άρση του αποκλεισμού σε αντάλλαγμα για το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό», ανέφεραν πηγές στο Al Arabiya.

Παράλληλα, η σαουδαραβική τηλεόραση Al-Hadath, αναφέρει ότι είναι πιθανό να υπάρξει εξέλιξη με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες περίπου.

Τα στενά του Ορμούζ, τα οποία συνήθως μεταφέρουν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν δει την κυκλοφορία να μειώνεται σε μικρό βαθμό από τότε που οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου πυροδότησαν αποκλεισμό από την Τεχεράνη.

Η αναστάτωση έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, εντείνοντας τους φόβους για παρατεταμένες κρίσεις εφοδιασμού και μια πιθανή παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση.

Μονοσέλιδο υπόμνημα για τον τερματισμό του πολέμου

Η πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έρχεται μια ημέρα αφότου ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε πολλά βασικά ζητήματα τις επόμενες 48 ώρες.

Το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία με το Ιράν σχετικά με ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης (MOU) 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, την συμφωνία των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Περιλαμβάνει επίσης την άρση των περιορισμών στη διέλευση πλοίων μέσω του στρατηγικού στενού του Ορμούζ από τις δύο πλευρές.

Πολλοί από τους όρους που περιγράφονται στο υπόμνημα εξαρτώνται από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της σύγκρουσης ή παρατεταμένου αδιεξόδου όπου οι ενεργές μάχες έχουν σταματήσει αλλά δεν έχει επιτευχθεί βιώσιμη λύση.

