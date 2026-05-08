Η Πολιτική Αεροπορία απαντά στον Φειδία για το drone show στον γάμο του - «Δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις»

«Σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας δεν γίνονται εκπτώσεις», αναφέρει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας απαντώντας στις καταγγελίες του Φειδία Παναγιώτου.

Απάντηση στις δημόσιες αναφορές του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου περί γραφειοκρατίας και διαφθοράς για τη μη έγκριση drone show στον γάμο του έδωσε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η αίτηση δεν μπορούσε να εγκριθεί λόγω μη έγκαιρης υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων και αδειοδοτήσεων που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο αεροπορικής ασφάλειας.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει ότι ως αρμόδια αρχή για την έγκριση ειδικών επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εφαρμόζει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια στον εναέριο χώρο και στο έδαφος.

Όπως σημειώνεται, για τη συγκεκριμένη αίτηση δεν είχαν εξασφαλιστεί εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εξαίρεσης προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας (EASA), αλλά και της επιβεβαίωσης από την αρμόδια αεροπορική αρχή της χώρας αδειοδότησης της εταιρείας που θα πραγματοποιούσε το drone show.

Το Τμήμα αναφέρει ακόμη ότι, παρά τις προσπάθειες για διευκόλυνση της διαδικασίας, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διαβεβαιώσεις εντός των χρονικών περιθωρίων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας δεν γίνονται εκπτώσεις», ανεξαρτήτως του αιτητή ή της φύσης της εκδήλωσης, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ευθύνη κάθε αιτητή είναι η έγκαιρη και πλήρης υποβολή των απαιτούμενων αιτήσεων και στοιχείων, ώστε να ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

