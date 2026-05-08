Καταδικάζουν την επίθεση σε κτηνιατρικό λειτουργό στην Κοφίνου οι αρμόδιοι φορείς

Το σοβαρό περιστατικό απειλών, εξύβρισης και σωματικής επίθεσης εναντίον Κτηνιατρικού Λειτουργού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο επίσημης δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις 08/05/2026, καταδικάζουν με ανακοίνωσή τους ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και ο Κλάδος Υπαλλήλων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν την ευθύνη προστασίας της Δημόσιας Υγείας, της υγείας και ευημερίας των ζώων, της ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας και της διαχείρισης επιζωοτιών και μεταδοτικών νοσημάτων.

Οι λειτουργοί τους ενεργούν πάντοτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των οδηγιών της Αρμόδιας Αρχής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επειγόντων επιδημιολογικών ελέγχων και δειγματοληψιών που αφορούν την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και του δημόσιου συμφέροντος, προστίθεται.

Η άσκηση βίας, οι απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας λειτουργών του κράτους, καθώς και κάθε μορφή εκφοβισμού ή παρεμπόδισης του έργου τους, είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε ένα Κράτος Δικαίου, συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εφαρμογής μέτρων που σχετίζονται με τη διαχείριση σοβαρών κινδύνων για την υγεία των ζώων και τη βιοασφάλεια της χώρας.

Η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία της Κτηνοτροφίας, της Δημόσιας Υγείας και της οικονομίας του τόπου, λένε.

Οι ίδιοι φορείς εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους προς τον Κτηνιατρικό Λειτουργό και προς όλο το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίοι «καθημερινά επιτελούν το έργο τους κάτω από δύσκολες και πολλές φορές επικίνδυνες συνθήκες, με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης».

Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και η Κλάδος Υπαλλήλων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καλούν όλους τους εμπλεκόμενους να συνεργάζονται με τις Αρμόδιες Αρχές και να επιδεικνύουν σεβασμό προς τους λειτουργούς που εργάζονται για την προστασία της υγείας των ζώων και της κοινωνίας γενικότερα.

Εισήγηση τους, όσοι δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και προβαίνουν σε παράνομες και βίαιες πράξεις, να εξαιρούνται από τυχόν ωφελήματα ή αποζημιώσεις που παρέχει ένα Κράτος Δικαίου, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Τέλος, εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στις Αρμόδιες Αρχές για τη γρήγορη διερεύνηση του περιστατικού και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Τέθηκε υπό σύλληψη 43χρονος κτηνοτρόφος

Στη σύλληψη κτηνοτρόφου στην περιοχή Κοφίνου προχώρησε η Αστυνομία λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος κτηνοτρόφος επιτέθηκε και κλώτσησε στο πόδι λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, γύρω στις 11:00 λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επισκέφθηκαν τη φάρμα του κτηνοτρόφου στην Κοφίνου για να λάβουν δείγματα στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό.

Προς το τέλος της διαδικασίας ο ιδιοκτήτης επιτέθηκε και κλώτσησε ένα λειτουργό. Τέθηκε υπό σύλληψη από τον αστυνομικό που ήταν παρών για το αυτόφωρο αδίκημα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης και τέθηκε υπό κράτηση.