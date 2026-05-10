Στις ΗΠΑ με βίζα Τραμπ ο καταζητούμενος πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Κατηγορείται για τη χρήση του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus εναντίον πολιτικών αντιπάλων και διέμενε στην Ουγγαρία από το 2025.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας, Ζμπίγκνιεφ Ζιόμπρο, ο οποίος καταζητείται από τις πολωνικές αρχές, φέρεται να βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας εξασφαλίσει βίζα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ζιόμπρο διέμενε στην Ουγγαρία από το 2025, όταν ο τότε πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν του είχε χορηγήσει πολιτικό άσυλο. Ωστόσο, ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, είχε δεσμευθεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων του να κινήσει διαδικασίες έκδοσής του προς την Πολωνία.

Οι πολωνικές αρχές αναζητούν τον πρώην υπουργό στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κατάχρηση δημόσιων πόρων, καθώς και για τη χρήση του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus εναντίον πολιτικών αντιπάλων.

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα αποτελεί πολιτική δίωξη από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Κυριακή σε τοπικά μέσα ότι δεν διαθέτει επίσημη ενημέρωση για την τοποθεσία του Ζιόμπρο, προσθέτοντας ότι το διαβατήριό του έχει ανακληθεί.

Με πληροφορίες από Politico

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

