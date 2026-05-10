Το Πακιστάν έστειλε την Ιρανική απάντηση στις ΗΠΑ - Η αναφορά στον Λίβανο

Το Πακιστάν έστειλε την ιρανική απάντηση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου το οποίο σημαίνει ότι τώρα τα βλέμματα στρέφονται στον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, «σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή». Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ στην απάντηση υπάρχει αναφορά για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Πηγή: cnn.gr