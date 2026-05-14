Δείτε τις πρώτες εικόνες από τις νέες εστίες του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό - Ανάσα για φοιτητές, 150 παραδίδονται τον Σεπτέμβριο

Ανάσα για εκατοντάδες νέους και τις οικογένειές τους που μέχρι σήμερα έβλεπαν τη Λεμεσό ως απαγορευτικό προορισμό για σπουδές λόγω του εκρηκτικού κόστους ενοικίων, φέρνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τις νέες φοιτητικές εστίες στα Πολεμίδια. Ο «Π» παρουσιάζει τις πρώτες εικόνες από το έτοιμο δείγμα δωματίου του μεγάλου έργου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει ουσιαστικά τον χάρτη της φοιτητικής στέγασης στην πόλη.



Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς τον Σεπτέμβριο αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 150 δωμάτια, ενώ τα υπόλοιπα 350 θα ολοκληρωθούν το 2027, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα στις 500 κλίνες.

Το κόστος διαμονής θα ανέρχεται στα 350 ευρώ τον μήνα, τιμή που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τα δεδομένα της Λεμεσού, όπου η αγορά ενοικίων τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί ασφυκτική για φοιτητές και οικογένειες.


 

Το ΤΕΠΑΚ γίνεται έτσι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά προχωρεί σε μια τόσο διευρυμένη στεγαστική πολιτική για τους πρωτοετείς φοιτητές του. Συγκεκριμένα, στόχος είναι όλοι οι νέοι προπτυχιακοί φοιτητές που διαμένουν μόνιμα σε απόσταση τουλάχιστον 25 χιλιομέτρων από τον χώρο φοίτησής τους, εφόσον το επιθυμούν, να εξασφαλίζουν δωμάτιο στις εστίες με κοινωνικό ενοίκιο 350 ευρώ, χωρίς διαδικασία μοριοδότησης, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο σπουδών τους.

Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με το ενδιαφέρον να είναι αυξημένο, καθώς η στεγαστική πίεση στη Λεμεσό αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν στην πόλη.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

