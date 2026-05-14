Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη για τα επεισόδια 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 22 Μαΐου και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση

Αναβλήθηκε εκ νέου σήμερα η δίκη στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας των πέντε κατηγορουμένων για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου που αφορούν συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 22 Μαΐου και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορούμενοι είναι ένας 20χρονος, δύο 26χρονοι, ένας 32 χρόνος και ένας 48 χρόνος. Οι τέσσερεις πρώτοι είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες από Ιορδανία και Παλαιστίνη ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία άτομα 26, 27 και 35 ετών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες ο 48χρονος και 26χρονος αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό Ευρωπαίου πολίτη ηλικίας 39 ετών, στην Πύλα, στις 4:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος, ο οποίος είναι ένα από τα άτομα που καταζητούνται και για τα επεισόδια στο κέντρο της Λάρνακας.

Οι δυο κατηγορούμενοι 48 και 26 ετών αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή και μαχαιροφορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα