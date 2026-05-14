Νέα λειτουργία στο Instagram - Τι άλλαξε στα DMs και πώς λειτουργεί

Το Ιnstagram λάνσαρε μια νέα λειτουργία, το Instants.

Πρόκειται για έναν νέο τρόπο- που ξεκίνησε στις 13 Μαΐου- για να μοιράζονται οι χρήστες τις στιγμές τους, «με αυθόρμητες, αφιλτράριστες φωτογραφίες, με φίλους».

Όπως εξηγεί το ίδιο το Ιnstagram, στην ανακοίνωσή του:

«Το Instants είναι εφήμερο για όσους το βλέπουν, αλλά αποθηκεύεται στο αρχείο σας για έως και ένα χρόνο και μπορεί να αναδημοσιευτεί ως ανακεφαλαίωση στις Ιστορίες. Οι φίλοι μπορούν να αντιδράσουν και να απαντήσουν, με τις απαντήσεις να πηγαίνουν απευθείας στα DM.

Υπάρχει επίσης, μια συνοδευτική εφαρμογή Instants για ταχύτερη πρόσβαση στην κάμερα. Ισχύει η προστασία για τους Λογαριασμούς Εφήβων και το Κέντρο Οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων χρονικών ορίων, της Λειτουργίας Ύπνου και της γονικής επίβλεψης.

Είμαστε λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε έναν νέο τρόπο κοινής χρήσης στο Instagram: το Instants, μια νέα λειτουργία και μια ξεχωριστή εφαρμογή, που διευκολύνει την κοινή χρήση των στιγμών της ζωής με φίλους καθώς συμβαίνουν.

Θέλουμε να διευκολύνουμε την κοινή χρήση της στιγμής με φίλους- γι' αυτό παρουσιάζουμε το Instants, έναν νέο τρόπο για να μοιράζεστε περιστασιακές, καθημερινές φωτογραφίες που εξαφανίζονται αφού τις δουν οι φίλοι σας.

Τα στιγμιαία μηνύματα βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία των εισερχομένων σας (DMs) στο Instagram και με ένα απλό άγγιγμα της κάμερας, μπορείτε να μοιράζεστε φωτογραφίες με στενούς φίλους ή αμοιβαίους συναδέλφους (ακόλουθους που ακολουθείτε). Χωρίς επεξεργασίες, χωρίς πίεση, απλώς η ζωή όπως συμβαίνει».

Instagram: Πώς λειτουργεί το νέο χαρακτηριστικό

Όσο για το πώς λειτουργεί, το Instagram αναφέρει:

«Μεταβείτε στα εισερχόμενά σας στο Instagram και πατήστε τη μίνι στοίβα φωτογραφιών στην κάτω δεξιά γωνία.

Μπορείτε να προσθέσετε μια λεζάντα (σε αντίθεση με τις ιστορίες, προσθέτετε πρώτα τη λεζάντα!), αλλά δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε περαιτέρω τα στιγμιαία μηνύματα.

Επιλέξτε με ποιον θα μοιραστείτε τα στιγμιαία μηνύματα- Στενοί φίλοι ή ακόλουθοι που έχετε. Οι φίλοι σας μπορούν επίσης να αντιδράσουν, να απαντήσουν και να μοιραστούν στιγμιαία μηνύματα.

Πατήστε το λευκό κουμπί κάτω από την κάμερα για να τα μοιραστείτε όσες φορές θέλετε. Ένα κουμπί αναίρεσης θα εμφανιστεί αυτόματα τη στιγμή που θα μοιραστείτε ένα στιγμιαίο μήνυμα σε περίπτωση που θέλετε να το αναιρέσετε γρήγορα πριν κοινοποιηθεί σε φίλους.

Τα στιγμιαία μηνύματα που μοιράζεστε θα εμφανίζονται ως στοίβα φωτογραφιών στην κάτω δεξιά γωνία των εισερχομένων των φίλων σας και θα εξαφανίζονται μετά την προβολή τους».

Πηγή: Lifo, με πληροφορίες από Ιnstagram