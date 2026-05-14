Υπουργός Εργασίας: Μέχρι το 2066 το περιθώριο αποπληρωμής του δανεισμού του ΤΚΑ

Με βάση την αναλογιστική μελέτη, υπάρχει έναν περιθώριο 40 ετών από το 2026 μέχρι το 2066 μέσα στο οποίο θα αποπληρωθεί πλήρως ο υφιστάμενος δανεισμός του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ανέρχεται στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας.

Σε δηλώσεις του για την ανάλυση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία τέθηκε επί τάπητος στη σημερινή συνεδρία του εργατικού συμβουλευτικού σώματος στο Υπουργείο Εργασίας, ο Υπουργός επανέλαβε «ότι τερματίζεται η διαχρονική πρακτική δανεισμού του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και εξήγησε ότι όλα τα μελλοντικά πλεονάσματα του Ταμείου θα μπαίνουν σε ταμείο για σκοπούς επενδύσεων.

«Αυτά τα πλεονάσματα με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζονται της τάξης περίπου των 800 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο», είπε, ενώ το υφιστάμενο χρέος του Ταμείου ανέρχεται στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ.

Είπε επίσης ότι «αυτό το ταμείο θα έχει ένα απόθεμα πέραν των 12 δις, της τάξης των 50 με 60 δις» εξηγώντας ότι θα προέρχονται από τα πλεονάσματα και την αποπληρωμή του χρέους και τόνισε ότι «γι αυτό είναι ακόμα πιο αναγκαίο, η διαχείριση αυτού του ταμείου να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα» τονίζοντας ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού. «Είναι αυτά που θα διαφυλάξουν διαχρονικά τη βιωσιμότητα του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων», πρόσθεσε.

Ως εκ τούτου, όπως είπε ο κ. Μουσιούττας, αναμένεται ότι θα συσταθεί ξεχωριστή ανεξάρτητη οντότητα στην θέση στη βάση διεθνών προτύπων διακυβέρνησης για σκοπούς χρηστής διοίκησης των επενδύσεων του ταμείου παραπέμποντας στο μοντέλο για τη διαχείριση του ταμείου των υδρογονανθράκων. «Κάτι παρόμοιο που αφορά εννοείται αποκλειστικά και μόνον το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ανέφερε.

Σε σχέση με τη ρύθμιση του υφιστάμενου χρέους, ο Υπουργός είπε ότι θα αποπληρώνεται σταδιακά με μια δόση που θα μπορούσε να είναι της τάξης του 3 τοις χιλίοις του ΑΕΠ κάθε χρόνο. «Σήμερα αυτό αυτό το ποσό μεταφράζεται σε 100-120 εκατομμύρια. Άρα, τα 100 εκατομμύρια συν το πλεόνασμα, αυτά τα δύο ποσά θα μπαίνουν απευθείας μέσα στον λογαριασμό του ταμείου των κοινωνικών ασφαλίσεων».

Με αυτό τον τρόπο θα μειώνεται το χρέος σταδιακά χωρίς να υπάρχει πρόσθετο, εφόσον όπως εξήγησε ο Υπουργός, τα όποια πλεονάσματα θα μπαίνουν στο Ταμείο. «Είναι κάτι το οποίο χαιρετίζεται από τους εταίρους και ήταν και είναι πρόθεση της κυβέρνησης αυτή η διαχρονική διαδικασία που ακολουθείται από το 1960 μέχρι σήμερα με το Ταμείο και τον δανεισμό να σταματήσει».

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η αποπληρωμή των δόσεων θα συνδεθεί με το δημόσιο χρέος ωστόσο θα εφαρμόζονται ασφαλιστικές δικλείδες «διότι κανένας μας δεν θέλει να είναι πολύ θετικό το ταμείο, αλλά η οικονομία να παραπαίει. Άρα θα υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που μπορεί να διαφοροποιήσουν αυτό το στοιχείο».

Πρόσθεσε ότι οι δόσεις του κράτους θα μεταφέρονται σε ετήσια βάση στον λογαριασμό, με τις μεταφορές να αρχίζουν άμεσα με τη σύσταση του φορέα ή του οργανισμού που υπολογίζεται να υλοποιηθεί μέσα στο 2027.

«Άρα θεωρούμε ότι περί το τέλος του 2027 θα μπορεί να μπουν τα πλεονάσματα και η δόση του έτους» είπε.

Στόχος η 15η Ιουλίου για το νομοσχέδιο του συνταξιοδοτικού

Στη σημερινή συνεδρία συζητήθηκε επίσης και ο πρώτος πυλώνας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, και θα συζητηθεί όπως είπε περαιτέρω στην Τεχνική Επιτροπή, καθώς επίσης και διευκρινίσεις που είχαν λεχθεί σε προηγούμενες συζητήσεις σε σχέση με την αποκοπή του 12% αλλά και σε ερωτήματα που αφορούν τον πυλώνα μηδέν. «Πυλώνας μηδέν είναι η κοινωνική πολιτική που υπάρχει σήμερα και μιλούμε για το μικρό τσεκούδι, την κοινωνική σύνταξη που είναι λεφτά τα οποία δίδονται από το κράτος και όχι από το Ταμείο» είπε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι αυτά τα ποσά θα ενσωματωθούν σε ένα έμβασμα. «Αυτά θα τα παρουσιάσουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων στην επόμενη συνεδρία, καθώς επίσης σε επόμενη συνεδρία θα καλέσουμε από να να παρουσιαστούν και από το Υπουργείο Οικονομικών για να δώσουν λεπτομέρειες όσον αφορά τα θέματα του δημόσιου χρέους και πώς καταλήγουμε στα στοιχεία που είχαν αναφερθεί σήμερα», σημείωσε.

Ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι η προσπάθεια είναι πριν κλείσει η Βουλή στις 15 Ιουλίου το 2026, μέσα στις αρχές Ιουλίου να κατατεθεί το νομοθέτημα, και να ξεκινήσει η συζήτηση του, τον Σεπτέμβρη. «Να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια το καλοκαίρι ως Υπουργείο, μαζί με τους τεχνοκράτες και τους συνεργάτες, να επισκεφθούμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και να τα ενημερώσουμε για το νομοθέτημα το οποίο ή θα είναι στη Βουλή, για να το προϊδεάσουμε για το τι θα δουν και τι θα έχουν να αποφασίσουν, όπως κρίνουν οι ίδιοι καλύτερα τον ερχόμενο Σεπτέμβρη», ανέφερε.

Ο Υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι υπάρχουν διαφορές στη συζήτηση ωστόσο τόνισε ότι «η συνεργασία από πλευράς Υπουργείου με όλους τους εταίρους βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό σημείο και πρόθεσή μου ως Υπουργός είναι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και να υπάρχει ακόμα πιο στενή συνεργασία με όλους ανεξαιρέτως».

Σημειώνεται ότι η επόμενη συνεδρία του συμβουλευτικού εργατικού σώματος είναι στις 25 του Μάη και της τεχνικής επιτροπής στις 28 του Μάη.

Πηγή: ΚΥΠΕ