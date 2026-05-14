Διεθνής αστυνομική επιχείρηση με συμμετοχή της Κύπρου: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε ψεύτικα φάρμακα

Η Κύπρος ήταν μεταξύ των 15 χωρών που συνεργάστηκαν στις 12 Μαΐου για την εξάρθρωση μιας επικίνδυνης εγκληματικής ομάδας που ήταν υπεύθυνη για την εξαπάτηση θυμάτων σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής με πλαστά συμπληρώματα και φάρμακα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Eurojust που εκδόθηκε την Πέμπτη.

Η ομάδα φέρεται να ισχυριζόταν ότι πωλούσε νόμιμα φάρμακα που θεράπευαν σοβαρές ασθένειες και οι παράνομες δραστηριότητές της απέφεραν 240 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες συναλλαγές, δήλωσε η Eurojust, σημειώνοντας ότι μια συντονισμένη ημέρα δράσης είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων, την κράτηση ορισμένων από τα κύρια μέλη της ομάδας και την κατάσχεση μεγάλων αποθεμάτων συμπληρωμάτων. «Η Eurojust και η Europol υποστήριξαν τις έρευνες από την αρχή, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ των 15 χωρών», ανέφερε.

Η Κύπρος συμμετείχε μέσω του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και της Αστυνομίας της Κύπρου, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι, από το 2019, η ομάδα ίδρυσε εταιρείες μέσω των οποίων εμπορευόταν συμπληρώματα που δεν είχαν άδεια πώλησης και πούλησε πάνω από 400 συμπληρώματα με διαφορετικά ονόματα. «Ένα δίκτυο εικονικών πωλητών δημιούργησε εκατοντάδες ιστότοπους και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συχνά χρησιμοποιώντας ονόματα και εικόνες διάσημων προσώπων και ψεύτικων γιατρών για να παραπλανήσει τα θύματα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής», αναφέρεται. Η εγκληματική ομάδα εκπαίδευσε τους συνεργάτες της να δημιουργούν ψεύτικους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, να τους κάνουν να φαίνονται νόμιμοι και να αποφεύγουν τον εντοπισμό από εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτει.

Σύμφωνα με την Eurojust, οι χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, που εμφανίζονταν ως γιατροί ή ειδικοί ιατροί, ισχυρίζονταν ότι τα συμπληρώματά τους ήταν γνήσιες θεραπείες για ανίατες ή σοβαρές ασθένειες. «Παραπλανώντας τα θύματά τους με αυτά τα ψεύτικα φάρμακα, η εγκληματική ομάδα προκάλεσε σοβαρή βλάβη», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι τα θύματα σταματούσαν να λαμβάνουν τη συνταγογραφούμενη θεραπεία από τον γιατρό τους. Όταν υποβάλλονταν πάρα πολλά παράπονα για ένα προϊόν, «απλώς μετονομαζόταν και επανακυκλοφορούσε», προστίθεται.

Όταν θύματα έκαναν καταγγελίες, οι ρουμανικές αρχές άρχισαν να ερευνούν την εγκληματική ομάδα και ανακάλυψαν ένα μεγάλο διεθνές δίκτυο που λειτουργούσε σε όλη την Ευρώπη, ανέφερε η Eurojust, προσθέτοντας ότι η εγκληματική ομάδα χρησιμοποιούσε νόμιμες εταιρείες από όλη την Ευρώπη για να διεξάγει τις δραστηριότητές της. «Η διεθνής δικαστική συνεργασία ήταν απαραίτητη για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και μαρτυριών και τη λήψη μέτρων κατά των μελών της ομάδας που εντοπίστηκαν και των τηλεφωνικών κέντρων της ομάδας», αναφέρει.

Για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την ακρόαση μαρτύρων, προγραμματίστηκε μια συντονισμένη ημέρα δράσης στις 12 Μαΐου, με δράσεις που διεξήχθησαν ταυτόχρονα σε 15 χώρες, υπό τον συντονισμό της Eurojust από την έδρα της.

Οι αρχές, αναφέρεται, έψαξαν 113 τοποθεσίες στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Ζητήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία από εταιρείες σε οκτώ χώρες και μέχρι στιγμής εξετάστηκαν 23 μάρτυρες, προσθέτει, σημειώνοντας ότι στη Ρουμανία μπλοκαρίστηκαν 196 ιστότοποι που προωθούσαν και πωλούσαν τα συμπληρώματα. Στη Βουλγαρία, εντοπίστηκε η κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας όπου βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων, τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω, αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Η κοινή ερευνητική ομάδα κατάφερε να εντοπίσει την πλειονότητα των υπόπτων μελών της ομάδας και συνέλαβε ορισμένα από τα κύρια μέλη στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι έρευνες για την εγκληματική ομάδα θα συνεχιστούν, ενώ θα συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες και θα εξεταστούν περισσότεροι μάρτυρες και ύποπτοι.

ΚΥΠΕ