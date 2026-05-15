To FBI επικήρυξε την Μόνικα Γουίτ με το ποσό των 200.000 δολαρίων για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) ανακοίνωσε αμοιβή 200.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη της Μόνικα Γουίτ, πρώην στρατιωτικού και πρώην αξιωματικού αντικατασκοπείας των ΗΠΑ.

Τον Φεβρουάριο του 2019, μεγάλο ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στην Περιφέρεια της Κολούμπια άσκησε δίωξη εναντίον της Γουίτ για κατασκοπεία, κατηγορώντας την ότι διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες σχετικές με την εθνική ασφάλεια στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI στην Ουάσινγκτον, η Γουίτ υπηρέτησε στην Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία από το 1997 έως το 2008 ως αξιωματικός πληροφοριών και στη συνέχεια εργάστηκε ως εργολάβος της αμερικανικής κυβέρνησης μέχρι το 2010. Η υπηρεσία της της έδωσε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών ταυτοτήτων μυστικών πρακτόρων.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Γουίτ παρείχε ευαίσθητες πληροφορίες στην ιρανική κυβέρνηση, θέτοντας σε κίνδυνο προγράμματα και άτομα που σχετίζονται με την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με το Fox News, η Γουίτ ζει σήμερα στο Ιράν, μιλάει φαρσί και χρησιμοποιεί ψευδώνυμα όπως «Φάτιμα αζ-Ζάχρα» ή «Ναρτζές Γουίτ».

Οι αρχές θεωρούν ότι «σκόπιμα παρείχε πληροφορίες που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών υπαλλήλων και των οικογενειών τους στο εξωτερικό» και ότι πραγματοποίησε έρευνες για λογαριασμό του Ιράν με στόχο τον εντοπισμό πρώην συναδέλφων της.

Το FBI αναφέρει ότι η αποσκίρτησή της προς το Ιράν ωφέλησε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο είναι υπεύθυνο για συλλογή πληροφοριών, μη συμβατικό πόλεμο και υποστήριξη οργανώσεων που στοχεύουν αμερικανικά συμφέροντα.

Ο Ντάνιελ Βιερζμπίκι, επικεφαλής του τμήματος αντικατασκοπείας του FBI στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η Γουίτ «πρόδωσε τον όρκο της στο Σύνταγμα» και ότι το FBI συνεχίζει ενεργά να αναζητά πληροφορίες για τον εντοπισμό της.

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας/ΕΡΤ

Πηγή : skynewsarabia