Προειδοποίηση Τραμπ προς Ταϊβάν: «Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του»

«Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού.

«Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News.

«Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

Πηγή: cnn.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

