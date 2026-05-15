Στο μάτι του κυκλώνα η Χαραλαμπίδου μετά την ανάρτηση για τη Στέλλα Σάββα - Τα κόμματα που αντέδρασαν έντονα

Σωρεία αντιδράσεων προκάλεσε η τοποθέτηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου κατά της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα εν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής που φιλοξενούσε debate μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδάπουλου και του επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο Omega. Μάλιστα δεν ήταν λίγα τα κόμματα που άσκησαν κριτική στην κ. Χαραλαμπίδου, εκφράζοντας παράλληλα στήριξη στη δημοσιογράφο. Ανακοινώσεις εξέδωσαν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ.

Ποια κόμματα τοποθετήθηκαν για το περιστατικό

Ο ΔΗΣΥ καταδίκασε γενικότερα τον εκφοβισμό και τη στοχοποίηση δημοσιογράφων σε προεκλογική περίοδο, προειδοποιώντας για την τοξικότητα που καλλιεργεί διχασμό και ζήτησε υπεύθυνη στάση από όλες τις πλευρές.

Η δήλωσή της προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Το ΔΗΚΟ, μέσω της υποψήφιας βουλευτή στην Πάφο Νατάσας Ιωάννου, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επίθεση της κας Χαραλαμπίδου με προσβλητικά σχόλια κατά της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα. Το ΔΗΚΟ ζήτησε από το ΑΛΜΑ να απολογηθεί και όχι να συγκαλύψει τη συμπεριφορά, ενώ υπενθύμισε την άρνηση της Χαραλαμπίδου να συμμετάσχει σε συμφωνημένη συζήτηση για το Κυπριακό.

Η Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ) εξέφρασε επίσης πλήρη στήριξη στη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα, καταδικάζοντας την «αήθη προσωπική επίθεση» και τονίζοντας ότι η κριτική πρέπει να παραμένει πολιτική και όχι προσωπική απαξίωση.

Το ΔΗΚΟ διά της υποψήφιας Νατάσας Ιωάννου, έθεσε επίσης σοβαρά ερωτήματα προς το ΑΛΜΑ σχετικά με δύο ποινικές έρευνες εναντίον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για πιθανή ψευδορκία και το σκάνδαλο Πεντακώμου, κόστους άνω των €40 εκατ. Το κόμμα ανέδειξε την αντίθεση με την προηγούμενη στάση του «ΑΛΜΑ» στην υπόθεση Παπαδάκη, ζητώντας συνέπεια ως προς τις «διεθνείς βέλτιστες πρακτικές» αποστασιοποίησης προσώπων υπό έρευνα.

Σε ανακοίνωση, η ΕΔΕΚ ασκεί κριτική στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με αφορμή τη συμπεριφορά της απέναντι στη δημοσιογράφο του OMEGA, Στέλλα Σάββα. Το κόμμα χαρακτηρίζει τη στάση της «απαράδεκτη από κάθε άποψη», αναφέροντας ότι «η δημοσιογραφία δεν τρομοκρατείται και δεν πρέπει να τρομοκρατείται». Παράλληλα, επικρίνει και τη στάση της ηγεσίας του «ΑΛΜΑ», αναφέροντας ότι η δημόσια στήριξη προς την υποψήφια αποκαλύπτει, όπως υποστηρίζει, το «πολιτικό ποιόν» του κόμματος.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιμένει στα περί μεροληπτικής μεταχείρισης

Η υποψήφια βουλευτής του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου υπερασπίστηκε το δικαίωμά της στην κριτική, μετά τις πρώτες αντιδράσεις και την κριτική που δέχθηκε από δημοσιογράφους, πολιτικούς και πολίτες. «Έχω το δικαίωμα κριτικής απέναντι στη μεροληψία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η εκπομπή ήταν κατά την αντίληψή της μεροληπτική. Ανέφερε ότι η αμεροληψία αποτελεί δίκαιη απαίτηση, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο, και ότι κανένας – πολιτικοί ή δημοσιογράφοι – δεν είναι υπεράνω κριτικής. Θύμισε παράλληλα ότι η ίδια είχε υπερασπιστεί την ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων στο παρελθόν, τερματίζοντας σχετική κυβερνητική πρωτοβουλία με γνωμάτευση του ΟΑΣΕ.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ