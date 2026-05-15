Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης  την Παρασκευή έκλεισε στις 286,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,74%

Πτώση κατέγραψε στην τελευταία συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ακολουθώντας την ευρύτερη πτώση που καταγράφηκε σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματιστήρια λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργείται από την κατάσταση στο Ιράν και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Πτώση καταγράφηκε και σε εβδομαδιαία βάση, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του 2,67%.

Ο Γενικός Δείκτης  την Παρασκευή έκλεισε στις 286,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,74%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €149.477,97.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,53 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,59%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια Αγορά υποχώρησε σε ποσοστό 0,83%, η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε πτώση 0,32%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν μείωση 0,63%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €98.826,31 (τιμή κλεισίματος €9,3 – πτώση 1,06%), της Δήμητρα Επενδυτική με €20.382,88 (τιμή €1,5 – πτώση 0,65%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €12.686,38 (τιμή €1,25 – πτώση 1,57%), της Petrolina με €6.000,00 (τιμή €1,2 – άνοδος 0,84%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €3.763,90 (τιμή €4,980 – πτώση 0,40%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 4 παρέμειναν αμετάβλητες και 8 κατέγραψαν απώλειες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 93.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα