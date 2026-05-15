Πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το ΧΑΚ

Πτώση κατέγραψε στην τελευταία συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ακολουθώντας την ευρύτερη πτώση που καταγράφηκε σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματιστήρια λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργείται από την κατάσταση στο Ιράν και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Πτώση καταγράφηκε και σε εβδομαδιαία βάση, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του 2,67%.

Ο Γενικός Δείκτης την Παρασκευή έκλεισε στις 286,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,74%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €149.477,97.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,53 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,59%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια Αγορά υποχώρησε σε ποσοστό 0,83%, η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε πτώση 0,32%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν μείωση 0,63%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €98.826,31 (τιμή κλεισίματος €9,3 – πτώση 1,06%), της Δήμητρα Επενδυτική με €20.382,88 (τιμή €1,5 – πτώση 0,65%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €12.686,38 (τιμή €1,25 – πτώση 1,57%), της Petrolina με €6.000,00 (τιμή €1,2 – άνοδος 0,84%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €3.763,90 (τιμή €4,980 – πτώση 0,40%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 4 παρέμειναν αμετάβλητες και 8 κατέγραψαν απώλειες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 93.

Πηγή: ΚΥΠΕ