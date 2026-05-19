Μαλδίβες: Αυτή είναι η υποθαλάσσια σπηλιά που έχασαν τη ζωή τους οι 5 Ιταλοί – «Είναι αδυσώπητη, δεν συγχωρεί λάθη» λένε δύτες (βίντεο)

Το απόκοσμο περιβάλλον της υποθαλάσσιας σπηλιάς Devana Kandu στις Μαλδίβες, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε Ιταλοί δύτες, αποκαλύπτεται μέσα από παλαιότερο βίντεο εξερεύνησης που είχε καταγραφεί το 2014 από δύο Ρώσους δύτες. Η σπηλιά, γνωστή στους ντόπιους και ως «σπηλιά των καρχαριών», βρίσκεται στην Ατόλη Βααβού και θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία κατάδυσης στην περιοχή.

Η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού συνεχίζεται, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο η σορός του 44χρονου εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σώμα του βρέθηκε κοντά στην είσοδο της σπηλιάς, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι προσπαθούσε να επιστρέψει στην επιφάνεια όταν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο.

Οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες, η 51χρονη καθηγήτρια Γεωλογίας Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 22χρονη κόρη της Τζόρτζια, ο βιολόγος Φεντερίκο Γκαλτιέρι και ο ερευνητής Μούριελ Οντεντίνο, εντοπίστηκαν νεκροί βαθιά μέσα στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς, σε σημείο ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο.

Η Devana Kandu αποτελείται από τρεις διαφορετικούς θαλάμους που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω στενών και σκοτεινών περασμάτων. Στο εσωτερικό της ζουν καρχαρίες, σαλάχια και αστακοί, ενώ η είσοδός της βρίσκεται σε βάθος περίπου 50 μέτρων, αρκετά πιο χαμηλά από το όριο των 30 μέτρων που προβλέπεται στις Μαλδίβες για καταδύσεις αναψυχής.

Ο πρώην στρατιωτικός δύτης των Ενόπλων Δυνάμεων των Μαλδίβων, Σαφράζ Ναΐμ, δήλωσε στη Daily Mail πως έχει εξερευνήσει πολλές φορές τα πρώτα τμήματα της σπηλιάς, αλλά ποτέ τον τρίτο θάλαμο όπου εγκλωβίστηκαν οι Ιταλοί. Όπως εξήγησε, το σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο ακόμα και για πολύ έμπειρους δύτες.

«Το σπήλαιο δεν συγχωρεί λάθη. Είναι απόλυτα σκοτεινό και αν συμβεί κάτι, δεν μπορείς απλώς να ανέβεις στην επιφάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν σε βάθη άνω των 55 μέτρων.

Παρά την εμπειρία τους, οι πέντε δύτες φαίνεται πως δεν διέθεταν εξοπλισμό τεχνικής κατάδυσης, αλλά μόνο εξοπλισμό αναψυχής. Το ταξιδιωτικό γραφείο που διοργάνωσε την εξόρμηση υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως η ομάδα σχεδίαζε να καταδυθεί τόσο βαθιά, πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας.

Πηγή: huffingtonpost.gr