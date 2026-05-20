Ο Τραμπ έστειλε κολώνιες με το όνομά του στον πρόεδρο της Συρίας Αλ-Σάρα: «Σε περίπτωση που σού τελείωσαν!»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε δύο μπουκαλάκια από την δική του σειρά αρωμάτων στον ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ Σαρά.

Ο μεταβατικός Πρόεδρος της Συρίας ανέβασε μια φωτογραφία αργά χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λεζάντα στην οποία ευχαριστούσε τον Τραμπ για το "πολύτιμο δώρο".

Η φωτογραφία δείχνει δύο μπουκαλάκια από την κολόνια του Τραμπ που την έχει ονομάσει "Victory" (Νίκη) συνοδευόμενη από ένα σημείωμα που απευθύνεται στον αλ Σαρά και γράφει: "Άχμεντ, Όλοι μιλάνε για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσα αυτή τη φοβερή κολώνια--Για την περίπτωση που σου τελείωναν (τα αρώματα)! ".

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν τον Νοέμβριο στην Ουάσινγκτον. Βίντεο από τη συνάντησή τους δείχνουν τον Τραμπ να ψεκάζει με άρωμα τον αλ Σαρά προτού του δωρίσει το μπουκάλι.

"Κάποιες συναντήσεις αφήνουν μια εντύπωση, η δική μας προφανώς άφησε ένα άρωμα", έγραψε ο αλ Σάρα στο Χ ευχαριστώντας τον Τραμπ για τη "γενναιοδωρία του και γι΄αυτό το πολύτιμο δώρο. Είθε το πνεύμα αυτής της συνάντησης να συνεχίσει να διαμορφώνει μια ισχυρότερη σχέση ανάμεσα στη Συρία και στις ΗΠΑ", έγραψε ο αλ Σαρά.

Οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον πραγματοποιήθηκαν μήνες μετά τη διαμεσολάβηση του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Σύρο ομόλογό του όταν ο Τραμπ επισκεπτόταν το Ριάντ τον Μάιο.

ΚΥΠΕ

