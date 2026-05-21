Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι απελάσεις των ακτιβιστών του στολίσκου

Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απέλασης των ακτιβιστών που συμμετείχαν στη Gaza Flotilla, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή τους από το κέντρο κράτησης Ktziot, όπου είχαν μεταφερθεί μετά τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με την οργάνωση νομικών δικαιωμάτων Adalah, η οποία επικαλείται επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και τις κρατικές αρχές, όλα τα μέλη της Global Sumud Flotilla και της Freedom Flotilla Coalition έχουν ήδη τεθεί σε διαδικασία μεταφοράς για απέλαση.

Οι περισσότεροι ακτιβιστές οδηγούνται στο αεροδρόμιο Ραμόν, από όπου αναμένεται να επιβιβαστούν σε πτήσεις για τις χώρες προέλευσής τους. Η νομική ομάδα της Adalah παρακολουθεί στενά τη διαδικασία, τονίζοντας ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί πως όλοι οι ακτιβιστές θα αναχωρήσουν με ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Η απέλαση πραγματοποιείται εν μέσω διεθνούς προσοχής για τον τρόπο σύλληψης και κράτησης των μελών της αποστολής, που είχε στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

