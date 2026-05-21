Μαριάνα Κατσιμίχα: Δεν με νοιάζει να γίνω viral - Με λένε αναρχοάπλυτη στα σχόλια, πολλές φορές θέλω να απαντήσω

Η Μαριάνα Κατσιμίχα είναι ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί έντονα το τελευταίο διάστημα, μετά τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού «Το Βαλς των Ονείρων», το οποίο έγινε viral στα social media, αγαπήθηκε πολύ από το κοινό και μας σύστησε μία καλλιτέχνιδα με ταλέντο, ιδιαίτερη αισθητική και μια ξεχωριστή, αυθεντική παρουσία στη νέα ελληνική μουσική σκηνή.

Η νεαρή τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη και μίλησε για τη ζωή της πριν και μετά την αναγνωρισιμότητα, αλλά και για τη σχέση της με τη μουσική.

Όπως παραδέχεται, η επιτυχία του τραγουδιού την αιφνιδίασε. «Άνοιξα το TikTok και κάθε δύο reels ήταν το δικό μου τραγούδι», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή που κατάλαβε ότι το κομμάτι της είχε αρχίσει να ακούγεται παντού. Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθαρίζει πως δεν την ενδιαφέρει να κυνηγά τη viral δημοσιότητα: «Δεν με απασχολεί να γίνω viral ξανά. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου με αξιοπρέπεια».

Η ίδια μίλησε για τις δυσκολίες του επαγγέλματος, αποκαλύπτοντας ότι πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική είχε δουλέψει στην εστίαση, ως πωλήτρια αλλά και babysitter, ενώ έχει σπουδάσει νηπιαγωγός. «Τα μυαλά μου δεν παίρνουν αέρα γιατί έχω δει πώς είναι η αγορά εργασίας», ανέφερε, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα με ψυχραιμία. «Δεν με ενοχλεί όταν οι άνθρωποι έχουν τακτ, αν και έχουν υπάρξει και άβολες στιγμές. Σιγά σιγά το έχω συνηθίσει, αλλάζει λίγο ο τρόπος που υπάρχεις στον έξω κόσμο. Εμένα δεν με απασχολεί πώς φαίνομαι, είμαι απλά ο εαυτός μου. Αν έχεις κάτι να δώσεις, σίγουρα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα το ακολουθήσουν» σημειώνει υπογραμμίζοντας: «Με ενδιαφέρει να μην είμαι πυροτέχνημα, αυτό θα με στενοχωρέσει».

Σχολιάζοντας τα hate comments που δέχεται στα social media, η Μαριάννα Κατσιμίχα παραδέχθηκε πως αρκετά από αυτά της φαίνονται ακόμη και «αστεία», αν και, όπως λέει, τη στενοχωρεί η ευκολία με την οποία κάποιοι επιτίθενται προσωπικά σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. «Μου φαίνονται αστεία κάποια σχόλια και πολλές φορές θέλω να απαντήσω. Μου είχε γράψει κάποιος ότι μοιάζω να είμαι η αδερφή του Κατσιμίχα και ήθελα να του απαντήσω “όχι, είμαι η μάνα του”. Με στενοχωρεί όμως το γεγονός ότι κάποιοι σχολιάζουν την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Είναι πολύ μικρό να μπαίνεις στη διαδικασία να πεις κάτι κακό για κάποιον που δεν σου έχει κάνει τίποτα. Με προβληματίζει ως κοινωνικό φαινόμενο». Παράλληλα, αποκάλυψε και μια πιο αυθόρμητη πλευρά του εαυτού της, λέγοντας με χιούμορ: «Είμαι πολύ “καραγκιόζης” στην προσωπική μου ζωή».

Παρά τη μεγάλη επιτυχία, η Μαριάννα Κατσιμίχα δείχνει να κρατά χαμηλούς τόνους και να κοιτάζει περισσότερο τη διάρκεια παρά τη στιγμιαία λάμψη. «Το όνειρό μου το ζω ήδη», είπε, προσθέτοντας πως αυτό που τη νοιάζει περισσότερο είναι «να κρατήσει τον χαρακτήρα της αλώβητο, να μην αλλάξει ο τρόπος που φέρεται στον σερβιτόρο» και να μη χάσει αυτό που πραγματικά είναι. Αυτές τις μέρες ετοιμάζει τη δισκογραφική της δουλειά και τις συναυλίες της το καλοκαίρι.

