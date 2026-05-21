Συναγερμός στην Αμμόχωστο: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις βιασμού μέσα σε ένα 24ωρο

Σε δύο συλλήψεις για δυο υπό διερεύνηση υποθέσεις βιασμών προχώρησε μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 41χρονος και 23χρονος ως ύποπτοι για δύο βιασμούς στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η πρώτη καταγγελία έγινε στις 18 Μαΐου από 23χρονη, η οποία κατήγγειλε πως τη βίασε ο σύντροφος της ηλικίας 41χρόνων. 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «η κοπέλα ανέφερε πως είχε δεσμό το τελευταίο διάστημα με τον 41χρονο και ότι αυτός ήρθε σε συνουσία μαζί της παρά τη θέλησή της, γεγονός που την οδήγησε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία».

«Μετά την εξέλιξη αυτή εξασφαλίστηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 41χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Παραλιμνίου», προσθέτουν. 

Στη δεύτερη περίπτωση 20χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε βιασμό της από 23χρονο, τον οποίο γνώρισε σε κέντρο διασκέδασης στην Αγία Νάπα.

«Η κοπέλα έκανε την καταγγελία στις 19 Μαΐου σε αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στο οποίο έσπευσε με σκοπό ν’ αναχωρήσει για τη χώρα της», προσθέτουν οι αστυνομικές πηγές. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, η καταγγέλλουσα ανέφερε πως «στις 16 Μαΐου γνώρισε ένα άντρα σε κέντρο διασκέδασης στην Αγία Νάπα και έπειτα κατέληξαν στο διαμέρισμά της, στο οποίο βρίσκονταν και φίλες της». 

Σύμφωνα με την καταγγελία της «ο άντρας αυτός ενδεχομένως να τη βίασε». 

Από τις έρευνες που έγιναν από το ΤΑΕ Αμμοχώστου, αναφέρουν «προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη, επίσης, χθες βράδυ».

πηγή: ΚΥΠΕ

