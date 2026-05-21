Άναψαν τα αίματα: Έκοψαν την πρόσβαση σε φάρμα στην Πάχνα - Υπό διερεύνηση καταγγελία για δείγματα

Περιστατικό απόσπασης δειγμάτων από λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που κλήθηκαν να μεταβούν σε φάρμα στην Πάχνα όπου εντοπίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού εξετάζουν οι αρχές, ανέφερε την Πέμπτη η Κτηνιατρική Λειτουργός στο Υπουργείο Γεωργίας, Νάντια Καλλή.

Σύμφωνα με την κ. Καλλή υπήρξε αρχικά συνεργασία των κτηνοτρόφων και είχαν γίνει οι προγραμματισμένες δειγματοληψίες, αν και όχι στο σύνολό τους.

«Στη συνέχεια, όμως, είχαμε κάποιες καθυστερήσεις και κάποια άλλα γεγονότα για τα οποία είμαστε σε επαφή με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία του κόσμου γιατί όλοι προσπαθούμε να αποτρέψουμε την εξάπλωση του ιού, αυτός είναι ο κοινός στόχος. Έτσι καλούμε και τον κόσμο και τους κτηνοτρόφους» να έχουν συνεργασία με τις αρμόδιας αρχές, σημείωσε, προσθέτοντας πως οι κτηνοτρόφοι «πραγματικά συνεργάζονται».

Σε ερώτηση αν υπήρξε κάποιο περιστατικό με τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η κ. Καλλή είπε ότι υπήρξε ένα περιστατικό στην περιοχή. «Εμείς, όμως, προσπαθούμε να συνεργαστούμε και καλούμε και τον κόσμο να συνεργαστεί. Υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που διερευνούν το συγκεκριμένο περιστατικό», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα για τη θέση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο αίτημα των κτηνοτρόφων για αναστολή των θανατώσεων μέχρι να εξεταστούν και τα νέα δείγματα, η κ. Καλλή είπε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν έναν πρωτόκολλο και μια νομοθεσία που πρέπει να εφαρμόσουν.

«Και αυτό είναι στο πρόγραμμα, αυτό το πρωτόκολλο εφαρμόζεται, και η νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μέχρι τώρα και με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προχωρούν ως έχει με το πρωτόκολλο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη ή κάποια διαφοροποίηση ή εξαίρεση από τα πρωτόκολλα, καθώς δεν προβλέπεται κιόλας, δεν είναι μονομερείς οι αποφάσεις που λαμβάνονται», εξήγησε ακολούθως.

«Και στο παρελθόν, ακριβώς επειδή αμφισβητήθηκε η σφοδρότητα των μέτρων που λαμβάνονται, είχαν γίνει επαφές και με τον Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω της ομάδας των EU vets και μέσω άλλων μηχανισμών, δηλαδή, είχαν γίνει προσπάθειες ενδεχομένως για να φανεί κατά πόσον η Κύπρος θα μπορούσε να εξαιρεθεί από κάποιες άλλες καταστάσεις και από τις θανατώσεις. Ήταν συνεχώς, μέχρι τώρα, αρνητικές οι απαντήσεις και δεν δόθηκε κανένα ελαφρυντικό στην Κύπρο για οποιαδήποτε εξαίρεση», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, σε δηλώσεις του έπειτα από σύσκεψη με αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάχνας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστείδου, έκανε λόγο για μια εποικοδομητική και καλή συνάντηση.

«Ήταν μια πρωτοβουλία της Αστυνομίας και του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουν καταγραφεί κάποιες θέσεις των κτηνοτρόφων, οι οποίες θα μεταφερθούν και ευελπιστούμε ότι εντός της ημέρας θα έχουμε και τη σχετική απάντηση», προσέθεσε σχετικά.

Ερωτηθείς αν έχει γίνει καταγγελία ότι κτηνοτρόφοι απέσπασαν δείγματα από λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σήμερα το πρωί, ο κ. Αριστείδου επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια καταγγελία η οποία τελεί υπό διερεύνηση, ενώ σε ερώτηση αν υπήρχε παρουσία της Αστυνομίας, απάντησε ότι δεν είχε ζητηθεί εκ των προτέρων συνοδεία από την Αστυνομία και αυτή τη στιγμή γίνεται διερεύνηση του περιστατικού.

Ερωτηθείς επίσης αν η Αστυνομία θα προχωρήσει με εντάλματα σύλληψης αν δεν επιτραπεί η είσοδος σε λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε φάρμες, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού είπε ότι η Αστυνομία έχει υποχρέωση να τηρήσει το νόμο και την τάξη.

«Η προσπάθειά μας είναι η επίλυση του προβλήματος με διάλογο. Παρόλα αυτά αντιλαμβάνεστε πως αν αποφασιστεί να προχωρήσει η διαδικασία, θα πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με την νομοθεσία», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, νωρίτερα το μεσημέρι, η είσοδος στην υπό εξέταση φάρμα ήταν αποκλεισμένη από αγροτικό μηχάνημα, μη επιτρέποντας την πρόσβαση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ