«Δεν είναι σαν τον κορωνοϊό, αλλά θέλει εγκαιρη αντιμετώπιση» – Μηνιγγίτιδα: Η λοίμωξη που μπορεί να ξεκινήσει σαν ίωση και να εξελιχθεί ραγδαία

Ανησυχία προκαλεί το περιστατικό μηνιγγίτιδας με στρατιώτη της ΕΛΔΥΚ που νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά και τα άλλα δύο περιστατικά που βρίσκονται υπό παρακολούθηση, με τον μικροβιολόγο - μοριακό ιολόγο Πέτρο Καραγιάννη να ξεκαθαρίζει ότι στις περιπτώσεις βακτηριακής μηνιγγίτιδας ο χρόνος αντίδρασης είναι καθοριστικός.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Καραγιάννης εξήγησε πως η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι σαφώς πιο επικίνδυνη από την ιογενή μορφή της νόσου, καθώς μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία και να αποβεί ακόμη και θανατηφόρα αν δεν χορηγηθεί έγκαιρα φαρμακευτική αγωγή.

Όπως ανέφερε, η μηνιγγίτιδα μπορεί να προκληθεί από διαφορετικά βακτήρια, με τον μηνιγγιτιδόκοκκο να αποτελεί μία από τις πιο γνωστές αιτίες. Επισήμανε ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς, έχοντας το βακτήριο στον φάρυγγα χωρίς να παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα, ωστόσο να το μεταδίδουν σε άλλους μέσω στενής επαφής, ομιλίας, φτερνίσματος ή ακόμη και μέσω φιλιού.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τα πρώτα συμπτώματα μπορεί αρχικά να παραπέμπουν σε κοινή ίωση, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την έγκαιρη αναγνώριση της νόσου. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η εμφάνιση υψηλού πυρετού, φωτοφοβίας, δυσκαμψίας στον αυχένα, σύγχυσης ή εξανθήματος είναι σαφή προειδοποιητικά σημάδια που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά σε στρατιωτικό περιβάλλον, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρμόζονται συνήθως άμεσα προληπτικά μέτρα για τις στενές επαφές, όπως η χορήγηση προφυλακτικής αντιβίωσης, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω μετάδοση. Εξήγησε ότι η νόσος δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο ο κορωνοϊός, αλλά η στενή συγχρωτισμένη διαβίωση, όπως σε στρατόπεδα, φοιτητικές εστίες ή άλλους κλειστούς χώρους, αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον εμβολιασμό, σημειώνοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια που προσφέρουν προστασία, ιδιαίτερα για ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο κ. Καραγιάννης προειδοποίησε επίσης ότι καθυστέρηση στη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να αφήσει σοβαρές μόνιμες επιπτώσεις, όπως προβλήματα συγκέντρωσης, γνωστική έκπτωση, κόπωση, ακόμη και απώλεια όρασης ή ακοής. Το κρίσιμο μήνυμα, όπως ανέφερε, είναι πως η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ανάρρωση χωρίς επιπλοκές.