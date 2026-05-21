Ο Μασκ εκτοξεύει τη SpaceX στο Χρηματιστήριο - Στόχος το μεγαλύτερο IPO όλων των εποχών

Ο φάκελος για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο (IPO – Αρχική Δημόσια Προσφορά) της SpaceX, της αεροδιαστημικής εταιρείας του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας βασικά στοιχεία ενός εγχειρήματος που ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες IPO στην ιστορία.

Σε έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η εταιρεία αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λογαριασμούς της.

Το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 18,7 δισ. δολαρίων, ωστόσο ολοκλήρωσε τη χρονιά με λειτουργικές ζημιές ύψους 2,6 δισ. δολαρίων.

Την εταιρεία επιβαρύνουν οι υψηλές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάπτυξη νέων πυραύλων.

Η SpaceX δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως οι εκτοξεύσεις πυραύλων, το δορυφορικό δίκτυο διαδικτύου Starlink, η τεχνητή νοημοσύνη μέσω της xAI και η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η εταιρεία είχε ήδη καταθέσει στις αρχές Απριλίου έναν πρώτο φάκελο στη SEC, εμπιστευτικά, κάτι που αποτελεί συνήθως το πρώτο βήμα στη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Η νέα εκδοχή του φακέλου δημοσιοποιεί περισσότερες λεπτομέρειες για το εγχείρημα.

Η SpaceX επέλεξε να εισαχθεί στο Nasdaq, το αμερικανικό χρηματιστήριο όπου διαπραγματεύονται οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες.

Ο χρηματιστηριακός της κωδικός (ticker) θα είναι SPCX.

Αντίθετα, η εταιρεία δεν αποκάλυψε το ποσό που επιδιώκει να αντλήσει από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, το οποίο μέσα ενημέρωσης εκτιμούν σε περίπου 75 δισ. δολάρια, ούτε την αποτίμησή της.

Η εισαγωγή της αναμένεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για IPO, το οποίο κατέχει σήμερα η σαουδαραβική Aramco, που είχε αντλήσει το 2019 25,6 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, η χρηματιστηριακή της αξία θα μπορούσε να φτάσει τα 1,75 τρισ. δολάρια, σχεδόν εκατό φορές υψηλότερα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών της.

Μία ακόμη ιδιαιτερότητα αφορά τη μετοχική της διάρθρωση, η οποία αναμένεται να επιτρέψει στον Ίλον Μασκ να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας, με το 79% των δικαιωμάτων ψήφου.

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας θα διατηρήσει περίπου το 42% του μετοχικού κεφαλαίου της SpaceX, έναντι ποσοστού λίγο υψηλότερου από 51% που κατείχε έως σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η SpaceX παραδέχεται ότι αυτή η ρύθμιση ενέχει κινδύνους για τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας ότι ο Μασκ «θα έχει την εξουσία να ελέγχει την έκβαση ζητημάτων που απαιτούν την έγκριση των μετόχων, περιλαμβανομένης της εκλογής» του διοικητικού συμβουλίου.

Μέσω της SpaceX, ο Ίλον Μασκ προβάλλει το όραμα μιας εταιρείας που θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη του διαστημικού εμπορίου, των κέντρων δεδομένων σε τροχιά, του δορυφορικού διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ιδέα είναι να πιστέψουμε στο μέλλον», αναφέρει σε έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, «και να σκεφτούμε ότι θα είναι καλύτερο από το παρελθόν».

«Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα πιο συναρπαστικό από το να πάμε στο διάστημα και να είμαστε ανάμεσα στ’ αστέρια», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ