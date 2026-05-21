Αποφυλακίζεται μετά από 24 χρόνια ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη - Ποιοι όροι θα ισχύσουν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στην Κωνσταντινούπολη οι πρώτοι ακτιβιστές του Sumud flotilla

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι ακτιβιστές συνελήφθησαν και απελάθηκαν από το Ισραήλ.

Οι πρώτοι από εκατοντάδες ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας Sumud flotilla άρχισαν να φτάνουν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης την Πέμπτη, αφού συνελήφθησαν και στη συνέχεια απελάθηκαν από το Ισραήλ, ανέφερε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι 422 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων 85 Τούρκοι υπήκοοι, μεταφέρθηκαν από το νότιο Ισραήλ με τρία αεροπλάνα ναυλωμένα από την Άγκυρα, ανέφεραν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Μια πρώτη ομάδα ακτιβιστών διακρινόταν στον VIP τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, καθώς ένα πλήθος υποστηρικτών που κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες συγκεντρώθηκε για να τους υποδεχτεί, ανέφερε ο ανταποκριτής του ΓΠΕ.

Οι ακτιβιστές ήταν μέρος ενός στόλου περίπου 50 πλοίων που απέπλευσαν από τη νότια Τουρκία στις 14 Μαΐου επιδιώκοντας να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Η απέλασή τους έγινε μια μέρα αφότου βίντεο με εξευτελιστική μεταχείριση προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Άγκυρα προβαίνει σε διευθετήσεις για να μεταφερθούν όλοι οι ακτιβιστές στην Τουρκία με ειδικές πτήσεις τσάρτερ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΤΟΥΡΚΙΑΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗGLOBAL SUMUD FLOTILLA

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα