Στην Κωνσταντινούπολη οι πρώτοι ακτιβιστές του Sumud flotilla

Οι πρώτοι από εκατοντάδες ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας Sumud flotilla άρχισαν να φτάνουν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης την Πέμπτη, αφού συνελήφθησαν και στη συνέχεια απελάθηκαν από το Ισραήλ, ανέφερε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι 422 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων 85 Τούρκοι υπήκοοι, μεταφέρθηκαν από το νότιο Ισραήλ με τρία αεροπλάνα ναυλωμένα από την Άγκυρα, ανέφεραν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Μια πρώτη ομάδα ακτιβιστών διακρινόταν στον VIP τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, καθώς ένα πλήθος υποστηρικτών που κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες συγκεντρώθηκε για να τους υποδεχτεί, ανέφερε ο ανταποκριτής του ΓΠΕ.

Οι ακτιβιστές ήταν μέρος ενός στόλου περίπου 50 πλοίων που απέπλευσαν από τη νότια Τουρκία στις 14 Μαΐου επιδιώκοντας να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Η απέλασή τους έγινε μια μέρα αφότου βίντεο με εξευτελιστική μεταχείριση προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Άγκυρα προβαίνει σε διευθετήσεις για να μεταφερθούν όλοι οι ακτιβιστές στην Τουρκία με ειδικές πτήσεις τσάρτερ.

