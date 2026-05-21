Παρουσίαση κόμματος Καρυστιανού: Με Ντοστογιέφσκι, Τολτσόι, Τσέχωφ στη μπλούζα του και φιλορωσικά μηνύματα ο Αυγερινός

Αποφυλακίζεται μετά από 24 χρόνια ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη - Ποιοι όροι θα ισχύσουν

Πώς ο δημοσιογράφος παρουσίασε το πρόσωπο- έκπληξη της εκδήλωσης, την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου, που είχε γίνει γνωστή με το βίντεο «I am hellene»

Με φιλορωσικά μηνύματα άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος θανάσης Αυγερινός την εκδήλωση για την παρουσίαση τπυ κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Επιλέγοντας μια μαύρη μπλούζα με τα πρόσωπα των σπουδαίων Ρώσων συγγραφέων Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ,  ο κ.Αυγερινός είπε «είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού. Ο ένας έγραψε το Έγκλημα και Τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει». Με τον τρόπο αυτό, ο κ.Αυγερινός απάντησε εμμέσως στις βολές που έχει δεχθεί για ρωσική επιρροή προς τον ίδιο και προς το νέο κόμμα.

Στη συνέχεια, ο κ.Αυγερινός,  αναφέρθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και το βίντεο που το 2012 είχε δημιουργήσει η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, και είχε γίνει viral, το οποίο κατέληγε με την ίδια να βροντοφωνάζει ότι είναι Ελληνίδα: «Ελληνίδα, hellene, όχι Greek. I am Hellene».

Αφού προβλήθηκε το βίντεο,  ο κ.Αυγερινός υποδέχθηκε την κυρία Μουτσάτσου, που επέλεξε να χαιρετίσει τους ορθόδοξους ανά τον κόσμο, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Ουκρανία.

Πηγή: protothema.gr

