Παραμένει στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ ο Φοίβος Κυπριανού αλλά... με επίπληξη από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Αποφυλακίζεται μετά από 24 χρόνια ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη - Ποιοι όροι θα ισχύσουν

«Αντιδημοκρατική» χαρακτήρισε την τοποθέτηση ο Χρίστος Χρίστου - Γραπτή επίπληξη στον υποψήφιο για την ανάρτηση που έκανε στα ΜΚΔ

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η πολύωρη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΕΛΑΜ, η οποία εξέτασε το ζήτημα που προέκυψε μετά την ανάρτηση του υποψήφιου του κόμματος στην Αμμόχωστο, Φοίβος Κυπριανού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο υποψήφιος κλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής και ενημερώθηκε ότι το περιεχόμενο της ανάρτησής του κινείται εκτός του πλαισίου θέσεων του κόμματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον κ. Κυπριανού επιδόθηκε αυστηρή γραπτή επίπληξη, ενώ λήφθηκε υπόψη και η απολογία που υπέβαλε προς το σώμα.

Παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, το κόμμα αποφάσισε όπως ο Φοίβος Κυπριανού παραμείνει στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ για την επαρχία Αμμοχώστου.

