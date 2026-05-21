Πολιτικό σοκ στην Τουρκία: Προσωρινή παύση της διοίκησης του CHP με δικαστική απόφαση - Επιστρέφει ο Κιλιτσντάρογλου

Αποφυλακίζεται μετά από 24 χρόνια ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη - Ποιοι όροι θα ισχύσουν

Τα ηνία παίρνει ο πρώην πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και τα μέλη της προηγούμενης ηγεσίας

Σε μια εξέλιξη που προκαλεί πολιτικό σοκ στην Τουρκία, το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου της Άγκυρας αποφάσισε την προσωρινή απομάκρυνση του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ και της διοίκησης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), στο πλαίσιο της δικαστικής υπόθεσης για τη νομιμότητα του κομματικού συνεδρίου του 2023. 

Με προσωρινό διάταγμα, το δικαστήριο όρισε ότι ο πρώην πρόεδρος του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μαζί με την προηγούμενη κομματική ηγεσία, θα αναλάβουν προσωρινά τη διοίκηση του κόμματος μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση συνδέεται με το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP τον Νοέμβριο του 2023, κατά το οποίο ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε επικρατήσει του Κιλιτσντάρογλου και είχε αναλάβει την ηγεσία της μεγαλύτερης δύναμης της τουρκικής αντιπολίτευσης. Το συνέδριο είχε σηματοδοτήσει το τέλος της 13ετούς κυριαρχίας του Κιλιτσντάρογλου στο κόμμα.

Σύμφωνα με τις προσφυγές που εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη, υπάρχουν καταγγελίες για παρατυπίες και εξαγορά ψήφων συνέδρων κατά τη διαδικασία εκλογής της ηγεσίας. Η αντιπολίτευση απορρίπτει τις κατηγορίες και κάνει λόγο για πολιτική παρέμβαση μέσω της Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

