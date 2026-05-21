ΗΠΑ - Ρούμπιο: H πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων με την Κούβα «δεν είναι μεγάλη»

Η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας δεν είναι μεγάλη αυτήν τη στιγμή, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την εκστρατεία άσκησης πιέσεων στην κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούν πάντα μια λύση που θα προκύψει μέσω διαπραγματεύσεων.

«Αυτή παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας, ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου με τον ποιόν έχουμε να κάνουμε αυτήν τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη. Αλλά αν αλλάξουν γνώμη, ξέρετε, είμαστε εδώ. Και εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε.»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για «αλλαγή καθεστώτος» στην Κούβα, όπου οι κομμουνιστές βρίσκονται στην εξουσία από τότε που ο Φιντέλ Κάστρο ηγήθηκε της επανάστασης το 1959.

Η Κούβα δέχτηκε την προσφορά των ΗΠΑ για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο Ρούμπιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη την απαγγελία κατηγοριών για φόνο εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, γεγονός που συνιστά μια σημαντική κλιμάκωση που σηματοδοτεί νέο ιστορικό χαμηλό στις σχέσεις μεταξύ των μακροχρόνιων αντιπάλων του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Ρούμπιο αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν οικοδόμηση κράτους. «Δεν πρόκειται για οικοδόμηση κράτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για τη σύνοδο υπουργών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. «Αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

