Μαρία Καρυστιανού: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το επίσημο όνομα του κόμματός της

Το νέο της κόμμα με το οποία θα τεθεί υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού, από τη Θεσσαλονίκη και το θέατρο «Ολύμπιον», με την ίδια στο ξεκίνημα της εκδήλωσης να ζητάει από το κοινό να κάνει λίγη υπομονή μέχρι να παρουσιάσει και επίσημα το όνομα του κόμματος.

Αν και αρχικά αυτό είχε διαρρεύσει λίγη ώρα νωρίτερα από επίσημο έγγραφο που είδε ο φωτογραφικός φακός, τελικά, περίπου στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης η ίδια ανακοίνωσε την επίσημη ονομασία του κόμματος μαζί με τις θέσεις του.

Όπως αποκάλυψε το κόμμα της φέρει την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

Παράλληλα, ξεκίνησε η συλλογή των πρώτων υπογραφών για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Πηγή: cnn.gr