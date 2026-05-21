ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας - Τι περιλαμβάνει

Tο σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μετέδωσε την Πέμπτη το Iranian Labour News Agency (ILNA). 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης.

Παράλληλα το Iranian Labour News Agency αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ μέσω κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει επίσης τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν εντός επτά ημερών νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί συνολική συμφωνία για την αποκλιμάκωση και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με το αραβικό μέσο Al Arabiya, επικαλούμενο υψηλού επιπέδου πηγή, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, έφτασε στην τελική απόφαση να μην παραδώσει στην Ουάσινγκτον το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Με πληροφορίες από skai.gr, Al Arabiya

