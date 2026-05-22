Διεθνής κατακραυγή για το βίντεο Μπεν Γκβιρ με τους ακτιβιστές- Ιταλία και Ισπανία ζητούν κυρώσεις από την ΕΕ

Να επιβληθούν κυρώσεις στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ζητούν Ιταλία και Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε και παρουσιάζει κρατούμενους ακτιβιστές από στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, να αναγκάζονται να γονατίσουν με δεμένα τα χέρια. Δεκάδες ακτιβιστές φαίνονται να αναγκάζονται να γονατίσουν με τα μέτωπά τους στο έδαφος και τα χέρια τους δεμένα.

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο χθες, ξέσπασε παγκόσμια κατακραυγή για τον υπουργό Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, ο Ισπανός Πρωθυπουργός αλλά και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, χαρακτήρισαν την μεταχείριση των ακτιβιστών «απαράδεκτη».

Στην Ιρλανδία, επιστολή που διέρρευσε αποκάλυψε ότι ο Πρωθυπουργός, προέτρεπε τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε «περαιτέρω δράση» κατά του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Πρέσβη του Ισραήλ μετά το «εμπρηστικό βίντεο».

