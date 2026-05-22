Γαλλία: Επίσημα υποψήφιος για την προεδρία ο άλλοτε επιστήθιος φίλος του Μακρόν

Ο πρώην πρωθυπουργός Ατάλ ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027

Την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός και άλλοτε «δεξί χέρι» του Εμανουέλ Μακρόν, Γκραμπριέλ Ατάλ.

Ο γενικός γραμματέας της Αναγέννησης εξέφρασε τη φιλοδοξία του για το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων μετά από μια «συζήτηση πολιτών» που πραγματοποιήθηκε στην αγροτική πόλη Μυρ-ντε-Μπαρέζ.

Ο πρώην πρωθυπουργός ελπίζει να κερδίσει την συμπάθεια των Γάλλων τις επόμενες εβδομάδες για να καταφέρει να επικρατήσει της δημοτικότητας του Εντουάρ Φιλίπ, τον επικρατέστερο υποψήφιο για την εκπροσώπηση της κεντροδεξιάς, σύμφωνα με τη Le Monde.

«Θέλω να κάνω τη Γαλλία τη χώρα του μέλλοντος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: cnn.gr

