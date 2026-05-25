Συναγερμός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από ψεκασμό ουσίας σε εμπορικό κέντρο

Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, έχουν αποκλειστεί από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα

Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε εκεί μια ουσία, ανακοίνωσαν σήμερα η αστυνομία και η πυροσβεστική.

Ο Γιουσούκε Κόιντε εκπρόσωπος της αστυνομίας της ιαπωνικής πρωτεύουσας δήλωσε στο AFP ότι ένας άνδρας ψέκασε μια ουσία κοντά σε έναν αυτόματο πωλητή στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής πρόσθεσε ότι υπήρξαν αναφορές για μια «οσμή» και «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, έχουν αποκλειστεί από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Οι πεζοί, κυρίως τουρίστες, μπορούν να περνούν από το πεζοδρόμιο στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και διασώστες που φορούσαν προστατευτικές στολές συνόδευαν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι τα θύματα έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

