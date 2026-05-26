Κατεχόμενα: Πέρασε ο νόμος - «φίμωτρο» που προβλέπει πρόστιμα σε δημοσιογράφους - Έντονες αντιδράσεις από Τ/κ οργανώσεις ΜΜΕ

Ο τροποποιητικός «νόμος» για την «ποινική δικονομία», ο οποίος προβλέπει «πρόστιμα» σε βάρος Τουρκοκύπριων δημοσιογράφων, εγκρίθηκε το βράδυ της Δευτέρας εκ νέου από την ολομέλεια της «βουλής» στα κατεχόμενα, με τις ψήφους των «βουλευτών» που πρόσκεινται στην «κυβέρνηση», παρά την αναπομπή του προηγουμένως από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Ο «νόμος», ο οποίος αρχικά προέβλεπε «ποινές» «φυλάκισης» για δημοσιογράφους που δημοσιεύουν τα ονόματα και τις φωτογραφίες «δημόσιων» προσώπων που «δικάζονται», πέρασε από την αρμόδια «κοινοβουλευτική επιτροπή» χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, παρά την αναπομπή του.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της «κοινοβουλευτικής» ομάδας του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Ασίμ Ακάνσοϊ, εισηγήθηκε την απόσυρση του άρθρου που προβλέπει ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα για τους δημοσιογράφους. Η πρόταση απορρίφθηκε με τις ψήφους των «βουλευτών» που πρόσκεινται στην «κυβέρνηση».

Στη συνέχεια, η «πρόεδρος της επιτροπής» που εξέτασε τον «νόμο», Γιασεμίν Όζτουρκ, εισηγήθηκε την απόσυρση της «ποινής φυλάκισης», με τη διατήρηση ωστόσο της πράξης ως αδικήματος και την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους μέχρι τεσσάρων κατώτατων μισθών. Η πρόταση έγινε δεκτή από τους «βουλευτές» της «κυβέρνησης» και ο «νόμος» τελικά υπερψηφίστηκε.

Αντιδρώντας, η τουρκοκυπριακή συντεχνία Τύπου (Basın-Sen) και η ένωση δημοσιογράφων (KTGB) κάλεσαν τους δημοσιογράφους να μην υπακούσουν στον «νόμο», χαρακτηρίζοντάς τον «οπισθοδρομική παρέμβαση στην ελευθερία του Τύπου».

Σε κοινή ανακοίνωση, οι δύο οργανώσεις αναφέρουν ότι ο νόμος πέρασε με την πλειοψηφία της «κυβέρνησης» των Κομμάτων Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ) και Κόμματος Αναγέννησης (ΚΑ), παρά τις έντονες αντιδράσεις δημοσιογράφων, συντεχνιών, πολιτικών κομμάτων, νομικών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

«Η απόσυρση της ποινής φυλάκισης από τον νόμο που ετοιμάστηκε σε συνεργασία του Τ/κ δικηγορικού συλλόγου και της κυβέρνησης Ουνάλ Ουστέλ δεν αίρει την απειλή που εγκυμονεί η ρύθμιση για την ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης, του Τύπου και το δικαίωμα του λαού στην ενημέρωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι δύο οργανώσεις τονίζουν ότι «η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα» και ότι «το δικαίωμα στην ενημέρωση δεν μπορεί να παρεμποδιστεί». Όπως σημειώνουν, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η «ποινή» «φυλάκισης», αλλά «η ίδια η νοοτροπία που επιδιώκει να κρατήσει υπό πίεση δημοσιογράφους και κοινωνία», προσθέτοντας ότι στη θέση της απειλής «φυλάκισης» αφήνεται ένα καθεστώς που θα ενισχύσει την αυτολογοκρισία και θα στοχοποιήσει τους δημοσιογράφους.

Καταλήγοντας, η Basın-Sen και η KTGB δηλώνουν ότι δεν θα αποδεχθούν καμία ρύθμιση που στοχεύει στον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου και καλούν τους δημοσιογράφους να μην αναγνωρίσουν τον «νόμο» και να συνεχίσουν την ελεύθερη δημοσιογραφία σε ζητήματα υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ