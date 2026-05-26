Συνέρχεται σήμερα η Ιερά Σύνοδος για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου – Φαβορί ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης

Στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον σήμερα, καθώς συνέρχεται η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου.

Κατά τη σημερινή συνεδρία, η Ιερά Σύνοδος αναμένεται να εξετάσει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για τη διαδοχή στη Μητρόπολη Πάφου και, εφόσον δεν προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα, δεν αποκλείεται να προχωρήσει ακόμη και στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη.

Για τη θέση έχουν υποβληθεί τέσσερις υποψηφιότητες. Πρόκειται για τον Αρχιμανδρίτη Ιωάννη, Ηγούμενο της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, τον Αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδοτίσσης, τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη, Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και τον Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Θεοχάρους, Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πληροφορίες, ως επικρατέστερος για την εκλογή εμφανίζεται ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται ανατροπές, καθώς η τελική απόφαση θα ληφθεί εντός του συνοδικού σώματος.

Η διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς με βάση τον νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, η εκλογή Μητροπολιτών αποτελεί πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα της Ιεράς Συνόδου, διαφοροποιώντας το προηγούμενο μοντέλο εκλογής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολιτικός Θρόνος Πάφου παραμένει κενός από τις 22 Μαΐου 2025, μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Τυχικού, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να ασκεί έκτοτε καθήκοντα Τοποτηρητή.