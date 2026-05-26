Καταγγελίες «Σήκου Πάνω» για τηλεοπτικό αποκλεισμό και άνιση μεταχείριση – Μαζεύει υλικό για τα δικαστήρια

Προχωρεί στη συλλογή και αξιολόγηση μαρτυρικού, οπτικοακουστικού, στατιστικού και νομικού υλικού, με στόχο την τεκμηρίωση των καταγγελιών ενώπιον της Δικαιοσύνης, αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών και ευρωπαϊκών θεσμών.

Στην αξιολόγηση πιθανής προσβολής της εκλογικής διαδικασίας και στην εξέταση λήψης νομικών μέτρων προχωρεί το Κόμμα «Σήκου Πάνω», επικαλούμενο σοβαρά ζητήματα που, όπως αναφέρει, αφορούν την ισονομία, την ίση μεταχείριση και τον πολιτικό πλουραλισμό κατά την προεκλογική περίοδο. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρεται σε περιστατικά και θεσμικές πρακτικές που δημιουργούν «εύλογα και σοβαρά ερωτήματα» ως προς την αμεροληψία θεσμών, την ισότιμη πρόσβαση στον δημόσιο διάλογο και την ελεύθερη αποτύπωση της λαϊκής βούλησης.

Σύμφωνα με το κόμμα, μεταξύ των ζητημάτων που καταγράφονται περιλαμβάνονται περιστατικά άνισης μεταχείρισης, περιορισμένης πρόσβασης στον δημόσιο και τηλεοπτικό διάλογο, καθώς και επιλεκτική εφαρμογή κανόνων, τα οποία, όπως υποστηρίζει, δημιούργησαν συνθήκες πολιτικής ανισορροπίας εις βάρος νέων και ανεξάρτητων πολιτικών δυνάμεων. Παράλληλα, εκφράζει προβληματισμό για τον τρόπο λειτουργίας μέρους των μέσων ενημέρωσης και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε σχέση με την αρχή της ισότιμης προβολής, της αντικειμενικότητας και του δημοκρατικού πλουραλισμού.

Παράλληλα αναφέρει ότι προχωρεί στη συλλογή και αξιολόγηση μαρτυρικού, οπτικοακουστικού, στατιστικού και νομικού υλικού, με στόχο την τεκμηρίωση των καταγγελιών ενώπιον της Δικαιοσύνης, αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών και ευρωπαϊκών θεσμών. Σημειώνει ότι εξετάζει την καταχώριση εκλογικής ένστασης και άλλων ένδικων μέσων, ενώ απευθύνει δημόσια έκκληση προς διεθνείς οργανισμούς και αρμόδιους θεσμούς να αξιολογήσουν τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

