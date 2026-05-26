O Λαβρόφ εξήγησε στον Ρούμπιο την αλλαγή στάσης της Ρωσίας σχετικά με επιθέσεις στο Κίεβο

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με την ευκαιρία της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε χθες Δευτέρα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο του εξήγησε την αλλαγή στάσης της Μόσχας όσον αφορά την επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με δηλώσεις του Σεργκέι Ριαμπκόφ, ενός από τους αναπληρωτές του Λαβρόφ, οι οποίες μεταδόθηκαν σήμερα από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι προτίθεται να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» εναντίον στόχων στο Κίεβο που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό, καθώς και εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων, ως αντίδραση σε αυτό που χαρακτήρισε ως σκόπιμη επίθεση ουκρανικού drone εναντίον φοιτητικής εστίας στο Λουγκάνσκ, το οποίο ελέγχεται από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άτομα.

