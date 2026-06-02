Συνελήφθησαν δήμαρχοι του CHP για υπόθεση δωροδοκίας

Eντάλματα κράτησης για περίπου 60 άτομα - Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο δήμαρχος Μπούτζα Görkem Duman και ο πρώην δήμαρχος της περιοχής Erhan Kılıç

Νέα δικαστική επιχείρηση κατά δήμου που ελέγχεται από το CHP πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη, με στόχο τον δήμο Μπούτζα, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί δωροδοκίας και εκβιασμών.

Με εντολή της Εισαγγελίας Σμύρνης εκδόθηκαν εντάλματα κράτησης για περίπου 60 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο δήμαρχος Μπούτζα Görkem Duman και ο πρώην δήμαρχος της περιοχής Erhan Kılıç.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ, συνολικά 53 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ υποστήριξε ότι δημοτικοί αξιωματούχοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη «σαπούνι» ως κωδική ονομασία για μίζες στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες.

Το CHP αντέδρασε έντονα στην επιχείρηση. Ο βουλευτής του κόμματος Mahmut Tanal υποστήριξε ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη ενέργεια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αμφισβητήσει μέσω της Δικαιοσύνης τη λαϊκή βούληση και τις εκλογικές νίκες της αντιπολίτευσης.

Αντίστοιχη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί και τον Φεβρουάριο στον ίδιο δήμο, όταν συνελήφθησαν 26 άτομα, εκ των οποίων επτά προφυλακίστηκαν.

Η επαρχιακή οργάνωση του CHP στη Σμύρνη καταδίκασε τη νέα επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι «τιμωρείται η εκλογική επιτυχία» του κόμματος.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές περισσότεροι από 30 δήμαρχοι σε δήμους και επαρχίες της Τουρκίας έχουν συλληφθεί ή απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διορίστηκαν κρατικοί επίτροποι στη θέση των εκλεγμένων δημοτικών αρχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

