Ρωσία: Απετράπη κατασκοπευτική επιχείρηση ξένων υπηρεσιών – «Υποκλοπές σε κινητά υψηλόβαθμων αξιωματούχων»

Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) κατήγγειλε επιχείρηση ξένων μυστικών υπηρεσιών υποκλοπής τηλεφωνικών συνομιλιών υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων, μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με την απομακρυσμένη εμφύτευση κακόβουλου λογισμικού σε κινητά τηλέφωνα, γράφουν το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (EFE) .

«Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας αποκάλυψε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση ξένων υπηρεσιών πληροφοριών για την εμφύτευση και ενεργοποίηση κακόβουλου λογισμικού στις κινητές συσκευές ανώτερων Ρώσων αξιωματούχων με στόχο την απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την FSB, τα προγράμματα χρησιμοποιήθηκαν «για τη συλλογή δεδομένων, την ακρόαση συνομιλιών και την κατασκοπεία ήχου και βίντεο στο περιβάλλον γύρω από ηλεκτρονικές συσκευές», συμπεριλαμβανομένων δεδομένων γεωγραφικής τοποθεσίας.

Επιπλέον, πρόσθεσε η FSB, με τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων κακόβουλου λογισμικού που εγκαταστάθηκαν στα κινητά τηλέφωνα Ρώσων αξιωματούχων, οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών είχαν επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες που ήταν αποθηκευμένες σε αυτές τις συσκευές.

«Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια εξελιγμένη επιχείρηση με εκτεταμένες συνέπειες και σοβαρούς κινδύνους, η οποία περιλαμβάνει συντονισμό μεταξύ πολλών κρατών», ανέφερε η ρωσική υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, προειδοποιεί για τον κίνδυνο «συζήτησης εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ή κοντά σε κινητά τηλέφωνα», καθώς με την παραβίαση τους «το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων θα μπορούσε να γίνει γνωστό, με μη αναστρέψιμες συνέπειες».

Τον Μάρτιο του 2023, πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την πιθανότητα η ρωσική κυβέρνηση να απαγορεύσει τη χρήση iPhone από κρατικούς υπαλλήλους, ένα μέτρο που αρνήθηκε το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι η προεδρική διοίκηση δεν χρησιμοποιεί smartphones για την επικοινωνία ευαίσθητων πληροφοριών.

«Είναι σαφές ότι τα smartphones δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το τι είναι αυτά τα τηλέφωνα, δεν υπάρχει διαφορά. Οποιοδήποτε smartphone είναι μια αρκετά διαφανής συσκευή, επομένως δεν έχει σημασία ποιο είναι το λειτουργικό του σύστημα, Android ή iOS», εξήγησε ο Πεσκόφ.

Μετάφραση: Μικαέλα Λαμπρινίδου

Πηγή: Ertnews.gr, Agerpres.ro, EFE