Ρούτε: Η Ρωσία εμφανίζεται όλο και πιο απεγνωσμένη

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη (03/06) ότι η Ρωσία βρίσκεται σε ολοένα και μεγαλύτερη απελπισία, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες στρατιωτικές και οικονομικές δυσκολίες στην τετραετή εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Ρούτε έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα λίγες ώρες αφότου το Κίεβο εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Αγία Πετρούπολη -όπου αξιωματούχοι και υψηλόβαθμα στελέχη συγκεντρώνονταν για ένα οικονομικό φόρουμ- και μια ημέρα αφότου οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 23 ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία.

«Η απερισκεψία της Ρωσίας δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στέκεται ισχυρή, να καινοτομεί και να σημειώνει νίκες στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία φαίνεται ολοένα και πιο απελπισμένη», δήλωσε ο γγ του ΝΑΤΟ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

Επισήμανε δε τις ρωσικές απώλειες και τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, οι οποίες, όπως είπε, ασκούν πίεση στη Μόσχα. «Δυστυχώς, δεν δείχνουν πρόθεση να σταματήσουν. Οι πιο πρόσφατες επιθέσεις στο Κίεβο και σε όλη την Ουκρανία το καθιστούν σαφές», τόνισε.

Λίγο μετά την ομιλία του Ρούτε, ήχησαν συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής σε όλο το Κίεβο, προειδοποιώντας για πιθανή ρωσική επίθεση.

Η επίθεση στην Αγία Πετρούπολη ήταν η τελευταία σε μια σειρά ουκρανικών χτυπημάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, τα οποία έχουν συγκλονίσει τη Μόσχα.

Ο Ρούτε επαίνεσε τις επιχειρήσεις και την πρόοδο της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης. «Η Ουκρανία σημειώνει ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία, τόσο στην πρώτη γραμμή, όσο και στο να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να εξουδετερώσει ορισμένες από τις βασικές δυνατότητες και δυνατότητες των Ρώσων για να συνεχίσει τον πόλεμο», είπε.

Η Ουκρανία ανέκτησε τον έλεγχο περισσότερων εδαφών από όσα έχασε από τη Μόσχα τον Μάιο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση του AFP σε δεδομένα από το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) – σταματώντας μήνες σκληρής ρωσικής προέλασης.

Ο Ζελένσκι πίεσε τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις παραδόσεις συστημάτων αεράμυνας -ιδίως αμερικανικής κατασκευής συστοιχίες και πυρομαχικά Patriot, τα οποία το Κίεβο λέει ότι χρειάζεται για να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η εντατικοποίηση των επιθέσεων της Ουκρανίας εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας επιτρέπει στο Κίεβο να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου ως ισότιμος συνομιλητής και πρόσθεσε ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα τέτοιων επιθέσεων.

Πηγή: ertnews.gr