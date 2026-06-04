Η Τεχεράνη ζητά «άμεση αποδέσμευση» του 50% των παγωμένων κεφαλαίων μετά την υπογραφή του μνημονίου με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεσμεύσουν τουλάχιστον το 50% των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό, αμέσως μετά την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Καζέμ Γκαρίμπ Αμπαντί.

«Το Ιράν επιμένει ότι τουλάχιστον το 50% των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (ποσό που φέρεται να αντιστοιχεί σε, περίπου, 12 δισεκατομμύρια δολάρια) πρέπει να αποδοθεί άμεσα στη χώρα αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να αποδεσμευτεί έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Γκαρίμπ Αμπαντί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Τις προηγούμενες μέρες, το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει συμπεριλάβει το συγκεκριμένο αίτημα σε πρόταση 14 σημείων για τη διευθέτηση της κρίσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν ζητεί από τις ΗΠΑ να αποδεσμεύσουν συνολικά 24 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η πρόταση προβλέπει ότι το ήμισυ του ποσού θα καταβληθεί σε πρώτη φάση, με την επίτευξη μνημονίου κατανόησης που θα σηματοδοτεί τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ το υπόλοιπο θα αποδοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Tasnim υποστηρίζει επίσης ότι έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το πρώτο σκέλος της αποδέσμευσης των κεφαλαίων, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τραμπ στους μεσολαβητές: Κανένα ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων πριν υπογραφεί σχέδιο συμφωνίας

Στο μεταξύ, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό με την υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας έχει συνδέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Al Arabiya/Al Hadath.

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερώσει τους διαμεσολαβητές πως δεν πρόκειται να εγκρίνει την απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων πριν από την επίτευξη και υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα βασικά σημεία τριβής παραμένει ο τρόπος διαχείρισης μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες.

Οι διαπραγματευτές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο θα μπορούσαν να μεταφερθούν τα κεφάλαια αυτά, προκειμένου να υπάρξει ένας μηχανισμός ελεγχόμενης αποδέσμευσής τους.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να απελευθερωθεί μέρος των χρημάτων χωρίς να διαταραχθεί η ευρύτερη διαπραγματευτική διαδικασία.

Πηγή: protothema.gr