Άνοιξε πυρ το ΑΚΕΛ: «Η Άμεση Δημοκρατία αποκαλύφθηκε με το καλημέρα» – Βολές κατά ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ, εκφράζει εκτίμηση προς το ΑΛΜΑ

Με αιχμές κατά του ΔΗΚΟ, της Άμεσης Δημοκρατίας και του ΕΛΑΜ, αλλά και συγχαρητήρια προς την Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής, τοποθετήθηκε το ΑΚΕΛ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα ανέφερε ότι η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής επιβεβαίωσε πως το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη που πορεύεται και πολιτεύεται με ειλικρίνεια και καθαρότητα, μακριά από παζάρια και αλισβερίσια, πρακτικές που, όπως υποστήριξε, απογοητεύουν την κοινωνία.

Το ΑΚΕΛ σημείωσε ότι η υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, Στέφανου Στεφάνου, ήταν η υποψηφιότητα της Αριστεράς, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αντιπολίτευση και ολόκληρο τον προοδευτικό και δημοκρατικό πόλο της χώρας. Πρόσθεσε ότι η επιλογή και η υποψηφιότητά του ανταποκρινόταν στην απαίτηση της κοινωνίας να μπει φρένο στο λόμπι των τραπεζών και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που, κατά την ανακοίνωση, αλωνίζουν στην πολιτική ζωή του τόπου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ συνεχίζει με αξιοπιστία και καθαρότητα να απευθύνεται στην κοινωνία, καθώς οι μεγάλες μάχες βρίσκονται μπροστά, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του προς το ΑΛΜΑ για την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Στέφανου Στεφάνου.

Αναφερόμενο στα υπόλοιπα κόμματα, το ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι οι παρασυναγωγές και οι επιλογές ορισμένων κομματικών ηγεσιών τις εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η ηγεσία του ΔΗΚΟ συνέχισε τη δεξιά μετατόπισή της εκλέγοντας τον Συναγερμό στην Προεδρία της Βουλής, ενώ υποστήριξε ότι η Άμεση Δημοκρατία αποκαλύφθηκε από την πρώτη στιγμή στηρίζοντας από τον πρώτο γύρο το κατ’ εξοχήν κόμμα του συστήματος και των τραπεζών. Για το ΕΛΑΜ, το ΑΚΕΛ ανέφερε ότι κρύφτηκε πίσω από την αποχή, αφού προηγουμένως είχε ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι το πρόβλημά του ήταν το πρόσωπο και όχι ο Συναγερμός και οι πολιτικές του.

Καταληκτικά, το ΑΚΕΛ συνεχάρη την Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πολιτεύεται μέσα στη Βουλή με σοβαρότητα, δημοκρατικό πνεύμα και προσήλωση στα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού.