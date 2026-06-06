Ο Τραμπ δήλωσε ότι στο Ιράν απομένει το «21-22%» των πυραύλων του

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες Παρασκευή στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι στο Ιράν απομένει το «21% ως 22%» των πυραύλων που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

«Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα εκατοστιαία ίσως το 21-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά όχι τόσοι όσους είχαν πριν αρχίσουμε την επίθεσή μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε από το δίκτυο, ενώ ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωνε ωστόσο στις αρχές του Μαΐου ότι στην Τεχεράνη δεν απέμενε παρά «το 18% ως 19%» του αποθέματος πυραύλων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Τα περισσότερα από τα εργοστάσια drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες εγκαταστάσεις κατασκευή πυραύλων έχουν καταστραφεί», συμπλήρωσε.

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως βομβάρδισε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βομβάρδισε χθες Παρασκευή, «σε νόμιμη άμυνα» εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέρριψε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, απειλούσαν την πολιτικά ναυτιλία στην περιοχή του Κόλπου.

Αμερικανικές δυνάμεις «κατέρριψαν τέσσερα drones που είχαν εξαπολυθεί προς την κατεύθυνση των Στενών του Ορμούζ» διότι «ήγειραν άμεση απειλή για την κίνηση των πλοίων στην περιοχή», ανέφερε το Μεικτό Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Οι Αμερικανικές Δυνάμεις κατόπιν «έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στην Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ για να αμυνθούν έναντι περαιτέρω επιθέσεων», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω X.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να ανταποδώσουν, στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίθεση του Ιράν», πρόσθεσε η CENTCOM.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εφαρμόζεται από τις δύο χώρες, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν στις αρχές της εβδομάδας πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, σε ανταπόδοση κατά την Ουάσιγκτον για ιρανικές επιθέσεις.

Και το βράδυ της Τρίτης αναφέρθηκαν πλήγματα στο νησί Κεσμ από τον Αμερικανικό στρατό.

Η Τεχεράνη ανέφερε πως νωρίτερα χθες εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον το διέψευσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ