«Ο Τζο θα ζήσει με τον καρκίνο για το υπόλοιπο της ζωής του» - Συγκλονίζει η γυναίκα του Μπάιτεν, Τζιλ

Η πρώην πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, έδωσε νέες πληροφορίες για την υγεία του συζύγου της, του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

Η Τζιλ μίλησε για την τρέχουσα κατάσταση του Τζο κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Today τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου. Τον Μάιο του 2025, οι Μπάιντεν ανακοίνωσαν ότι ο Τζο, 83 ετών, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη στο στάδιο 4.

«Ξέρεις, τα πάει καλά», είπε η Τζιλ στην εκπομπή. «Κρεγκ, έχεις περάσει κάτι παρόμοιο με τον αδελφό σου, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι. Και νομίζω ότι αν είχε διαγνωστεί μόνο με καρκίνο του προστάτη, αυτό είναι ένα πράγμα, γιατί μπορεί να θεραπευτεί, αλλά το γεγονός ότι έχει κάνει μετάσταση στα οστά του, αυτό το κάνει μια εντελώς διαφορετική ιστορία».

Τελικά, η Τζιλ είπε για τον σύζυγό της: «Νομίζω ότι ο Τζο θα ζήσει με τον καρκίνο για το υπόλοιπο της ζωής του».

Στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle», η Τζιλ πρόσθεσε: «Βγαίνει έξω για να δώσει ομιλίες και ταξιδεύει με το Amtrak... Μόλις ήταν στη Delaware Memorial Bridge για την τελετή προς τιμήν των βετεράνων. Ναι, κάνει πολλά πράγματα, αλλά έχει καρκίνο σταδίου 4».

Τι ανέφερε η Τζιλ Μπάιντεν για τον Τζο Μπάιντεν

Κατά τη διάρκεια της πρώτης της συνέντευξης, η Τζιλ μίλησε επίσης ανοιχτά για το ρόλο της ως φροντιστή του συζύγου της.

«Είναι πολύ δύσκολο να είσαι φροντιστής, καθώς ανησυχείς κάθε μέρα: "Τρώει σωστά; Κάνει αρκετή άσκηση; Πήρε τα φάρμακά του;"», δήλωσε. «Και νομίζω ότι κάθε αμερικανική οικογένεια έχει κάποιον που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Οι άνθρωποι μπορούν να βρουν ελπίδα στο γεγονός ότι υπάρχουν άτομα που εξακολουθούν να παλεύουν. Εμείς εξακολουθούμε να παλεύουμε ενάντια στον καρκίνο. Είναι μέρος της κληρονομιάς μου — ελπίζω — είναι μέρος της κληρονομιάς του Τζο, ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε — όπως κάναμε εκείνα τα τέσσερα χρόνια — θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τον αμερικανικό λαό».

Η πρώην πρώτη κυρία μίλησε επίσης για την απόφαση του συζύγου της να διεκδικήσει δεύτερη θητεία, πριν τελικά αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα τον Ιούλιο του 2024, εν μέσω ανησυχιών ότι δεν ήταν αρκετά υγιής για να υπηρετήσει άλλη μια θητεία ως πρόεδρος.

«Οι γιατροί μας διαβεβαίωσαν. Έκανε εξετάσεις κάθε χρόνο, ιατρικές εξετάσεις — όπως κάνει κάθε πρόεδρος — οι γιατροί μας διαβεβαίωσαν ότι ήταν υγιής», είπε η Τζιλ. «Και τον έβλεπα να κάνει τη δουλειά του κάθε μέρα. Κάθε μέρα σηκωνόταν, πήγαινε στο γραφείο, έκανε τη δουλειά του, ψήφιζε νομοθεσία με τη συναίνεση των δύο κομμάτων. Τον έβλεπα να εργάζεται μέχρι αργά το βράδυ».

Ωστόσο, η σύζυγος του Τζο παραδέχτηκε ότι είχε παρατηρήσει κάποιες αδυναμίες του συζύγου της, λέγοντας: «Αν τον είδα να επιβραδύνει λίγο όταν κουραζόταν; Αν τραύλιζε λίγο το βράδυ; Φυσικά. Αλλά συνέχιζε να κάνει τη δουλειά του και την έκανε καλά».

Όταν η Τζιλ Μπάιντεν ρωτήθηκε γιατί δεν προέτρεψε τον σύζυγό της να αποσυρθεί νωρίτερα από την προεδρική κούρσα, εκείνη σημείωσε: «Έπρεπε να είναι δική του απόφαση. Έπρεπε να είναι αποκλειστικά δική του απόφαση, γιατί θα έπρεπε να ζήσει με αυτή την απόφαση για το υπόλοιπο της ζωής του. Δεν μπορούσα να πω, "Τζο, κάνε αυτό" ή "Τζο, κάνε εκείνο". Ήταν δική του απόφαση να θέσει υποψηφιότητα εξ αρχής, μόνο δική του, παρόλο που η οικογένεια είχε τη γνώμη της, ειδικά τα εγγόνια, αλλά ήταν δική του απόφαση να αποσυρθεί».

Με πληροφορίες από People/lifo.gr