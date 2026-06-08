Συναγερμός στη Μολδαβία από έκρηξη drone – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Ξημερώματα Δευτέρας (8/6), ένα drone εξερράγη στην περιοχή Όρχεϊ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, χωρίς να προκαλέσει θύματα. Οι αρχές διερευνούν τώρα τις συνθήκες του συμβάντος.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, «πιθανώς drone», εξερράγη τη νύχτα της 7ης προς 8η Ιουνίου στα περίχωρα του χωριού Λοπάτνα, στην περιοχή Όρχεϊ, αναφέρει η εφημερίδα “Ziarul de Garda”.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό δεν προκάλεσε θύματα και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες.

Η αστυνομία του Όρχεϊ ειδοποιήθηκε γύρω στα μεσάνυχτα από έναν κάτοικο του χωριού Λοπάτνα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι είχε παρατηρήσει ένα άγνωστο αεροσκάφος έξω από το χωριό, το οποίο και εξερράγη.

Η επιχειρησιακή ομάδα, οι εξειδικευμένες ομάδες και οι υπηρεσίες επέμβασης επενέβησαν αμέσως στο σημείο. Αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι «η περιοχή απομονώθηκε, ασφαλίστηκε και παρακολουθήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες».

Ταυτόχρονα, ειδικοί από το Τμήμα Εκρηκτικών και Εκρηκτικών και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Όρχεϊ έφτασαν στην περιοχή, οι οποίοι «αξιολόγησαν τους κινδύνους και διεξήγαγαν τις απαραίτητες έρευνες».

Μετά από αρχικούς ελέγχους, οι μολδαβικές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν τραυματισμοί ή θύματα από την έκρηξη.

Η έρευνα συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, όταν εξειδικευμένες ομάδες επανέλαβαν την έρευνά τους στον τόπο του συμβάντος.

Οι αρμόδιοι φορείς δήλωσαν ότι η καταγραφή της υπόθεσης συνεχίζεται. Οι αρχές συνεργάζονται επί του παρόντος με εθνικές δομές «για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες του συμβάντος».

«Η επιχειρησιακή ομάδα, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες και οι ομάδες επέμβασης μετέβησαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος. Η περιοχή απομονώθηκε, ασφαλίστηκε και παρακολουθήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες. Επίσης, ειδικοί από το Τεχνικό Τμήμα Εκρηκτικών και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Όρχεϊ παρενέβησαν για να αξιολογήσουν τους κινδύνους και να διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες. Μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι δεν τραυματίστηκε κανείς. Σήμερα το πρωί, επανέλαβαν τις εξειδικευμένες έρευνες και οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν την καταγραφή της υπόθεσης και συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές δομές για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες», ανέφερε η Αστυνομία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη σελίδα της στο Facebook το πρωί της Δευτέρας.

Το συμβάν έρχεται στο πλαίσιο στο οποίο, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας έχουν αναφέρει αρκετές μη εξουσιοδοτημένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Πηγή: ertnews.gr