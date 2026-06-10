Κοινή δήλωση Γαλλίας, Γερμανίας, ΗΒ στον ΟΗΕ: «Σοβαρές και επίκαιρες οι ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν»

Τις «σοβαρές» και «επίκαιρες» ανησυχίες τους για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξέφρασαν η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε κοινή τους δήλωση στον ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι η τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας είναι «ανησυχητική».

Στη δήλωση προσχώρησαν επίσης οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Δανία, η Ελλάδα, η Λετονία, το Μπαχρέιν και τα ΗΑΕ.

Οι τρεις χώρες ανέφεραν στη δήλωση τους ότι οι μακροχρόνιες ανησυχίες τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης «παραμένουν επίκαιρες και σοβαρές», σημειώνοντας ότι η έκθεση του IAEA επαναλαμβάνει πως το Ιράν είναι «το μόνο κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα» που εμπλουτίζει ουράνιο έως το 60%.

Όπως τόνισαν, «δεν υπάρχει αξιόπιστη πολιτική δικαιολογία» για την κατοχή περισσότερων από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε τέτοια επίπεδα. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, αυτό σημαίνει ότι το Ιράν διαθέτει περισσότερες από δέκα «σημαντικές ποσότητες» υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, δηλαδή ποσότητες υλικού από τις οποίες «δεν μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα κατασκευής πυρηνικής συσκευής».

Οι E3 σημείωσαν ακόμη ότι το Ιράν έχει «επίμονα αποτύχει» να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε θέματα εγγυήσεων και να συνεργαστεί πλήρως με τον IAEA. Όπως ανέφεραν, ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι «αποκλειστικά ειρηνικό», ενώ έχει περάσει ένας χρόνος από την τελευταία φορά που επιθεωρητές εισήλθαν στις «πιο ευαίσθητες ως προς τη διάδοση» πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Παράλληλα, οι τρεις χώρες επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στον «απαραίτητο ρόλο» του IAEA για τη διαφύλαξη του διεθνούς καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Αναφερόμενες στο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, οι E3 τόνισαν ότι η «σημαντική μη συμμόρφωση» του Ιράν με τις δεσμεύσεις του υπό την JCPOA ήταν εκείνη που οδήγησε τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό snapback στις 28 Αυγούστου 2025.

Οι τρεις χώρες υπογράμμισαν ότι η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε «σε πλήρη συμφωνία» με την Απόφαση 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανέφεραν, βάσει του ίδιου ψηφίσματος, το Συμβούλιο Ασφαλείας ψήφισε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 επί σχεδίου Απόφασης που θα ήρε μόνιμα τους διεθνείς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας να είναι «ένα ξεκάθαρο όχι».

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη δήλωση, η διαδικασία snapback ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 και έξι προηγουμένες Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (των οποίων η εφαρμογή είχε ανασταλεί) «επανήλθαν σε ισχύ». Οι E3 σημείωσαν ότι αυτό έχει επιβεβαιωθεί «σε πολλές περιπτώσεις» από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών.

Οι τρεις χώρες υπογράμμισαν ότι οι Αποφάσεις αυτές θα πρέπει πλέον να εφαρμόζονται «πλήρως από όλα τα κράτη μέλη», όπως απαιτείται από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως ανέφεραν, οι κυρώσεις που επιβάλλονται μέσω των Αποφάσεων αυτών αποσκοπούν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν «να αναπτύξει και να μεταφέρει πυρηνικό όπλο» και περιλαμβάνουν περιορισμούς σε δραστηριότητες, πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται με αυτόν τον στόχο, συμπεριλαμβανομένου του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.

Οι E3 επεσήμαναν επίσης ότι η Επιτροπή 1737 έχει «επανασυσταθεί» και κάλεσαν στον άμεσο διορισμό Προέδρου, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επιβλέπει αποτελεσματικά την εφαρμογή των κυρώσεων και να ανταποκρίνεται σε ζητήματα συμμόρφωσης.

Παράλληλα, ζήτησαν να διοριστεί «χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» και το Πάνελ Εμπειρογνωμόνων, τονίζοντας ότι ο ρόλος του είναι «κρίσιμος» για την υποστήριξη της Επιτροπής, την παρακολούθηση της εφαρμογής, τη διερεύνηση και τεκμηρίωση παραβιάσεων, τον εντοπισμό τάσεων αποφυγής κυρώσεων και την παροχή τεχνικής βοήθειας στα κράτη μέλη.

Κλείνοντας, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο επαναβεβαίωσαν την «ισχυρή δέσμευσή» τους στην εξεύρεση μιας «μόνιμης και βιώσιμης διπλωματικής λύσης», η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν «δεν θα επιδιώξει, αποκτήσει ή αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Όπως υπογράμμισαν, μόνο μια «αξιόπιστη, ισχυρή και επαληθεύσιμη συμφωνία» μπορεί να αντιμετωπίσει το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα «με βιώσιμο τρόπο».

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ