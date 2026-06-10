Ο Ανδρέας Περσιάνης στο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο

Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε, στις 8 Ιουνίου 2026, τον διορισμό του κ. Ανδρέα Περσιάνη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Ο κ. Περσιάνης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με εξειδίκευση στην εταιρική στρατηγική, την τραπεζική και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει αναλάβει ανώτατες διοικητικές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς, αποκτώντας εκτενή εμπειρία σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επενδύσεων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο καλωσορίζει τον κ. Περσιάνη στο Διοικητικό της Συμβούλιο και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής πορείας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Τράπεζας.

Σχετικά με την Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο

Η Εθνική Τράπεζα είναι μία Τράπεζα με μοναδική ιστορία, αλλά και δυναμικό μέλλον. Με παρουσία στην Κύπρο από το 1910, και ως ξεχωριστή νομική οντότητα από το 1994, η Τράπεζα σήμερα, λειτουργεί με ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στις εταιρική τραπεζική, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης, trade finance, καταθετικά προϊόντα & κάρτες για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Ταυτόχρονα, επενδύει σταθερά στη βελτίωση της εμπειρίας της εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς και στο συνεχή εμπλουτισμό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τα ψηφιακά της κανάλια. Με επίκεντρο τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, η Εθνική Τράπεζα) παραμένει σταθερά ανθρώπινη, αξιόπιστη, αποτελεσματική και στηρίζει με συνέπεια την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Η Τράπεζα σήμερα απασχολεί πάνω από 140 άτομα και λειτουργεί σε 2 κεντρικά καταστήματα στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.